В Югре потушили все природные пожары

24.05.2026

По данным оперативной сводки о лесопожарной обстановке на территории Югры на 9 часов утра 24 мая 2026 года, в регионе нет действующих природных пожаров.

За последние сутки было зарегистрировано одно ландшафтное возгорание в Октябрьском районе. Пожар произошел в Перегребинском участковом лесничестве, площадь пожара на момент обнаружения – 3 гектара.

Причиной возникновения пожара стала неосторожность в обращении с огнём местного населения. Угрозы государственным лесным фондам, объектам экономики, населенным пунктам не было. Пожар был ликвидирован на площади 5,46 гектара.

Всего за 2026 год в Югре зарегистрировано 9 лесных пожаров на общей площади 77,51 гектара, 16 ландшафтных пожаров на общей площади 988,76 гектара.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить о нём по любому из круглосуточных номеров:

— 8(3467)331546 – диспетчерская служба Авиалесоохраны Югры

— 88001009400 – прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный)

— 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Накануне парашютисты Няганского авиаотделения совершили прыжки с парашютом в городе Советский, чем подтвердили готовность к работе в пожароопасный сезон 2026 года.

