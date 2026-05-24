В Югре потушили все природные пожары
По данным оперативной сводки о лесопожарной обстановке на территории Югры на 9 часов утра 24 мая 2026 года, в регионе нет действующих природных пожаров.
За последние сутки было зарегистрировано одно ландшафтное возгорание в Октябрьском районе. Пожар произошел в Перегребинском участковом лесничестве, площадь пожара на момент обнаружения – 3 гектара.
Причиной возникновения пожара стала неосторожность в обращении с огнём местного населения. Угрозы государственным лесным фондам, объектам экономики, населенным пунктам не было. Пожар был ликвидирован на площади 5,46 гектара.
Всего за 2026 год в Югре зарегистрировано 9 лесных пожаров на общей площади 77,51 гектара, 16 ландшафтных пожаров на общей площади 988,76 гектара.
При обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить о нём по любому из круглосуточных номеров:
— 8(3467)331546 – диспетчерская служба Авиалесоохраны Югры
— 88001009400 – прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный)
— 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.
Накануне парашютисты Няганского авиаотделения совершили прыжки с парашютом в городе Советский, чем подтвердили готовность к работе в пожароопасный сезон 2026 года.