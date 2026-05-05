В Югре в канун Дня Победы единороссы проводят состязания, акции и адресные поздравления ветеранов
Мероприятия посвящены партийным проектам «Историческая память» и «Здоровое будущее», сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
В Нефтеюганске активисты местного отделения совместно с ансамблем казачьей песни «Раздолье» провели традиционную акцию «Поющий автобус». На двух городских маршрутах пассажиры могли попасть в «поющий автобус». Партийцы вместе с ансамблем под аккомпанемент баяна исполнили всем известные «День Победы», «На безымянной высоте», «Катюша», «В землянке», «Три танкиста», «Дорожка фронтовая», «Смуглянка». Следует отметить, что эта акция проходит в Нефтеюганске уже несколько лет подряд и очень полюбилась горожанам.
«Мы стараемся объединить людей разных поколений: от пенсионеров до школьников. Радует, что и молодёжь подпевала известные песни, гордится, чтит и помнит прошлое, без которого не было бы настоящего», — отметила сопредседатель совета сторонников партии в Нефтеюганске Александра Лаврищева.
В Пыть-Яхе депутаты, активисты местного отделения «Единой России» навестили ребёнка войны Валентину Александровну Пиничеву и вручили ей подарки в честь юбилея. Ей исполнилось 90 лет. Она родилась в Вологодской области. В Великую Отечественную войну её отец ушёл на фронт, а мать осталась одна с пятью детьми.
«Для нас Валентина Александровна — это живой пример стойкости, мудрости и любви к жизни. Мы гордимся такими людьми, которые пережили испытания и сохранили доброту в сердце. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия и долгих лет», — подчеркнул секретарь местного отделения партии, глава города Сергей Елишев.
Кроме того, в Пыть-Яхе при поддержке «Единой России» прошёл региональный турнир по тхэквондо, посвящённый 81 годовщине Великой Победы. Соревнования проходили в два дня и объединили больше 130 юных атлетов из города, Лангепаса, Сургута, Ханты-Мансийска, а также Нефтеюганского и Сургутского районов. По итогам победители, призёры и участники первенства были награждены кубками, медалями и памятными футболками от партии.