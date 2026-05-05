В Югре Росгвардия продолжает обеспечивать безопасность при проведении хоккейных матчей ВХЛ
Сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре обеспечивают правопорядок и общественную безопасность при проведении домашней серии матчей Всероссийской хоккейной лиги сезона 2025-2026 годов.
В апреле в культурно-развлекательном комплексе «Арена Югра» состоялось 6 матчей между командами «Югра» из Ханты-Мансийска и «Омские крылья» из Омска, а также «Нефтяник» из Альметьевска.
В охране правопорядка задействованы бойцы ОМОН «Стерх» и сотрудники вневедомственной охраны. На случай осложнения обстановки был сформирован резерв. В мероприятиях приняли участие порядка 18 тысяч человек за весь период матчей.
Нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было.
Следующая игра запланирована 8 мая 2026 года.
