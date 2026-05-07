Руслан Кухарук в прямом эфире поздравил жителей региона с Днём радио
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук утром 7 мая в эфире радио «Югра» поздравил всех, кто делает радио, и кто слушает его.
Отметим, за 27 лет вещания зона приема круглосуточного сигнала радио «Югра» распространилась на более чем сотню населённых пунктов Югры и Тюменской области и держит ведущие позиции несмотря на то, что в регионе вещают около 30 радиостанций.
Руслан Кухарук отметил, что, выезжая на работу, всегда слушает эфир радио «Югра».
«Попадаю на ваше шоу, когда вы объясняете интересные фразеологизмы, устоявшиеся фразы. Это действительно интересно послушать. Ну и новостной блок успеваю застать», — отметил глава региона работу ведущих Дарьи Кузнецовой и Николая Авдонина.
В прямом эфире глава региона рассказал о новых транспортных маршрутах, городской инфраструктуре и главном празднике страны — Дне Победы.
Важной темой обсуждения стала навигация, которая откроется 19 мая.
В этом году на маршрут выйдет новый теплоход медицинского назначения «Святитель Лука». Вместе с «Николаем Пироговым» он охватит 94 населенных пункта, а квалифицированную помощь потенциально смогут получить около 36 тысяч жителей отдаленных территорий.
Отдельно зашел разговор о программе формирования комфортной городской среды. В прошлом году пять муниципалитетов Югры впервые стали победителями всероссийского конкурса Минстроя России.
«Люди говорят: это наш объект. И совершенно по-другому его содержат», — отметил губернатор, рассказывая о парке в Югорске.
По его словам, главный результат программы — не только обновленные пространства, но и изменившееся отношение людей к своему городу.
Глава региона также отметил особенности подготовке к празднованию Дня Победы. В Югре запланировано более 700 мероприятий. К памятной дате муниципалитеты приводят в порядок 377 мемориальных объектов.
«Принципиальная задача — быть рядом с нашими ветеранами», — подчеркнул Руслан Кухарук.
8 мая у губернатора Югры — день рождения. В этот день он по традиции поздравит ветеранов войны и будет болеть за югорских хоккеистов.
«Это дает очень много сил и энергии», — признался Руслан Кухарук.