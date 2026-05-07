В Югре ко Дню Победы пройдет акция «Читающий автобус
В Ханты-Мансийском автономном округе пройдет акция «Читающий автобус» в рамках проекта «Блокада Ленинграда: эхо блокады в Югре. Победа помнит героев».
С 7 по 9 мая 2026 во всех муниципальных образованиях Югры запланирована работа более 24 маршрутов «Читающих автобусов».
В пассажирских автобусах на одном из внутригородских (внутрипоселенческих) маршрутов при участии волонтеров муниципальных штабов ВОД «ВолонтерыПобеды» будут включать аудиоролики с чтением отрывков военных произведений победителями окружных конкурсов чтецов.
Цель акции — привлечь внимание жителей автономного округа к истории края, вкладу югорчан в Победу в Великой Отечественной войне, участию в освобождении Ленинграда от фашистской блокады, а также к судьбе эвакуированных ленинградских детей и семей блокадников.