В Югре ко Дню Победы пройдет акция «Читающий автобус

07.05.2026

В Ханты-Мансийском автономном округе пройдет акция «Читающий автобус» в рамках проекта «Блокада Ленинграда: эхо блокады в Югре. Победа помнит героев».

С 7 по 9 мая 2026 во всех муниципальных образованиях Югры запланирована работа более 24 маршрутов «Читающих автобусов».

В пассажирских автобусах на одном из внутригородских (внутрипоселенческих) маршрутов при участии волонтеров муниципальных штабов ВОД «ВолонтерыПобеды» будут включать аудиоролики с чтением отрывков военных произведений победителями окружных конкурсов чтецов.

Цель акции — привлечь внимание жителей автономного округа к истории края, вкладу югорчан в Победу в Великой Отечественной войне, участию в освобождении Ленинграда от фашистской блокады, а также к судьбе эвакуированных ленинградских детей и семей блокадников. 

ugra-news.ru

