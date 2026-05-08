Росгвардия совместно со школьниками поздравила ветеранов Тумановых с Днём Победы в Ханты-Мансийске
В рамках ведомственной патриотической акции «Эстафета подвига», приуроченной к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре совместно с учащимися школы № 3 навестили семью ветеранов, проживающих в окружной столице.
Поздравить Алексея Афанасьевича и Елену Кирилловну Тумановых с наступающим праздником приехал представитель территориального управления полковник Михаил Тремасов. Вместе с ребятами он вручил труженикам тыла цветы, памятные подарки и открытки, сделанные руками школьников.Тумановы поделились воспоминаниями о военных годах. Алексей Афанасьевич рассказал, как в 9 лет начал работать в сапожной мастерской, чиня обувь для женщин, трудившихся на фермах. Елена Кирилловна поведала о работе в колхозе на Южном Урале, где подростком заготавливала льняное волокно, наравне со взрослыми приближая Победу в тылу.
После войны супруги посвятили себя развитию Ханты-Мансийска. Алексей Афанасьевич за 45 лет работы плотником и прорабом в СУ-20 построил сотни объектов, включая Дом Советов и Культурно-досуговый центр «Октябрь», а Елена Кирилловна более 30 лет проработала лаборантом в Окружной клинической больнице. За свой многолетний труд супруги удостоены медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Ветеран труда», а также отмечены медалью «За любовь и верность».
«Для нас большая честь в эти дни быть рядом с теми, кто ковал Победу в тылу, а затем восстанавливал страну. Пример их жизни — это образец преданности Родине и семейного единства. Низкий поклон Алексею Афанасьевичу и Елене Кирилловне за их неоценимый вклад в наше будущее», — отметил полковник Михаил Тремасов.
В завершение встречи школьники поблагодарили ветеранов за мирное небо, пожелали им крепкого здоровья, а также сделали совместную фотографию на память о встрече поколений.
