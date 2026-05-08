Жителям Ханты-Мансийска покажут городские места трудовой славы
За несколько дней до праздника Победы Национальный центр «Россия» в Югре решил выйти за пределы своего здания. Жителям и туристам окружной столицы предложат прогуляться по новому маршруту, который называется «Ханты-Мансийск — город трудовой доблести: память через труд и самоотверженность». Организаторы проводят такую пешеходную экскурсию впервые.
Маршрут пролегает по местам, которые хранят память о военных и послевоенных годах. Гид расскажет, как жители города приближали Победу, какие предприятия работали в тылу, как трудились люди и как складывались судьбы блокадников Ленинграда, которых эвакуировали в Югру.
Главная точка маршрута — стела «Город трудовой доблести». Ее установили в год 95-летия округа прямо на том месте, где во время войны работал кирпичный завод. Именно он давал материалы для жилых домов и социальных объектов. Высота стелы — 28 метров. Эта цифра выбрана не случайно: она символизирует 28 миллионов банок консервов, которые югорчане отправили на фронт. Экскурсия также захватит Парк Победы, а закончится у Вечного огня, куда участники возложат цветы.
Автор нового маршрута — экскурсовод Национального центра «Россия» в Югре Татьяна Горбунова. Ранее она победила в международном конкурсе «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Участие в прогулке бесплатное, но нужна предварительная запись. Зарегистрироваться можно на сайте центра. Экскурсии назначены на 10 и 11 мая. Старт в 14:00 и 16:00. Сбор группы — у стелы «Город трудовой доблести» в центре Ханты-Мансийска.