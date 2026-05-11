В Югре Росгвардия обеспечила охрану правопорядка на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД выполнили задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в период проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятия проходили в 23-х населённых пунктах региона.
Накануне специалисты группы разминирования ОМОН провели обследование центральных площадей, парков и Мемориалов Славы в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске на наличие подозрительных предметов.
В местах массового пребывания граждан были организованы посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны, а для обеспечения оперативного реагирования на сообщения граждан о правонарушениях, наряды групп задержания были ориентированы к местам проведения массовых мероприятий.
С целью своевременного реагирования на современные вызовы и угрозы была развернута группа контроля оперативного штаба территориального Управления Росгвардии.
В резерве находились сотрудники ОМОН. Специалисты подразделений лицензионно-разрешительной работы осуществляли работу по контролю за оборотом оружия и частной охранной деятельности. Усилены меры безопасности по противодействию беспилотным летательным аппаратам.
«В результате слаженной работы правоохранительных структур региона и принятых ими профилактических мер по обеспечению охраны правопорядка в ходе праздничных мероприятий чрезвычайных происшествий и нарушений не допущено», – прокомментировал начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре