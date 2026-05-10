Губернатор Югры призвал жителей региона оставаться дома в связи с аномальными погодными условиями
В связи с неблагоприятными погодными условиями и ухудшением видимости на дорогах в Югре введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств.
В регионе ведется работа по очистке автодорог от снега для обеспечения безопасности дорожного движения, проводится постоянный мониторинг обстановки.
«Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, тесно взаимодействуя между собой.
Прошу вас с пониманием отнестись к принимаемым мерам и по возможности оставаться дома до стабилизации погодных условий», — обратился к жителям Югры губернатор Руслан Кухарук.
Если же вы уже находитесь в пути, то строго соблюдайте скоростной режим и поддерживайте безопасную дистанцию между транспортными средствами.
Избегайте нахождения рядом с шаткими конструкциями, деревьями и линиями электропередач.
Как отметил глава региона, поступают сообщения об отдельных отключениях электроэнергии в ряде населенных пунктов ХМАО. Аварийные бригады уже работают над устранением неполадок — все процессы находятся на контроле отраслевых региональных ведомств.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номеру — 112.
Специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды и обеспечить вашу безопасность. Берегите себя и своих близких!