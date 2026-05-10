Форма поиска

Для слабовидящих

Губернатор Югры призвал жителей региона оставаться дома в связи с аномальными погодными условиями

10.05.2026

В связи с неблагоприятными погодными условиями и ухудшением видимости на дорогах в Югре введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств.

В регионе ведется работа по очистке автодорог от снега для обеспечения безопасности дорожного движения, проводится постоянный мониторинг обстановки.

«Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, тесно взаимодействуя между собой.

Прошу вас с пониманием отнестись к принимаемым мерам и по возможности оставаться дома до стабилизации погодных условий», — обратился к жителям Югры губернатор Руслан Кухарук.

Если же вы уже находитесь в пути, то строго соблюдайте скоростной режим и поддерживайте безопасную дистанцию между транспортными средствами.

Избегайте нахождения рядом с шаткими конструкциями, деревьями и линиями электропередач.

Как отметил глава региона, поступают сообщения об отдельных отключениях электроэнергии в ряде населенных пунктов ХМАО. Аварийные бригады уже работают над устранением неполадок — все процессы находятся на контроле отраслевых региональных ведомств.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номеру — 112.

Специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды и обеспечить вашу безопасность. Берегите себя и своих близких!

ugra-news.ru

10.05.2026

10.05.2026