«Северавтодор» в Югре продолжает плановые работы сразу на нескольких направлениях
Ремонтная кампания в Ханты-Мансийском автономном округе набирает ход. Дорожники компании «Северавтодор» приступили к ремонту региональных трасс и городских магистралей.
Техника уже вышла на ряд крупных объектов. На федеральной автодороге Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск филиал №5 приступил к фрезерованию покрытия. В 2026 году здесь отремонтируют участок с 949 по 953 километр. После завершения фрезерования устроят слои износа, что повысит качество и долговечность дороги.
На автодороге Игрим — Нижние Нарыкары филиал №7 начал ремонт на участке с 7 по 14 километр. Контракт рассчитан на два года. За это время заменят слои дорожного покрытия, устранят просадки асфальтобетона, восстановят земляное полотно и укрепят обочины. Общая протяжённость ремонтируемого участка составляет 7 133 метра. В 2026 году запланировано отфрезеровать более 50 тысяч квадратных метров покрытия и уложить два слоя асфальтобетона общим весом около 15 тысяч тонн.
В Югорске и Советском филиал №9 ведёт работы сразу на нескольких улицах. В Югорске ремонтируют улицу Лесозаготовителей — Железнодорожную, в Советском — подъезд к депо и улицу Гастелло. Здесь выполнят фрезерование и уложат верхний слой покрытия. Общая протяжённость обновляемых участков составит почти 2,9 километра. Работы продлятся до сентября.
В 2026 году в Югре продолжится реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», в планах — внимание не только крупным трассам, но и городским дорогам, подъездам к населенным пунктам.