Метель и порывы до 24 м/с пришли в восточные районы Югры 11 мая
Синоптики Гидрометцентра Югры предупреждают о резком ухудшении погоды в понедельник, 11 мая 2026 года. Основной удар стихии придется на восточную половину автономного округа.
Ночью в этих районах ожидается сильный ветер. Его скорость составит от 15 до 20 метров в секунду, а местами порывы достигнут 24 метров в секунду. На дорогах прогнозируются снежные заносы, а в отдельных районах — метель.
В большинстве муниципалитетов будет облачно с прояснениями. Ночная температура воздуха опустится до минус 2-7 градусов. В темное время суток ожидаются небольшие и местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. При этом на западе округа осадков будет меньше, а ветер окажется слабее — всего 9-14 метров в секунду.
В дневные часы характер погоды не улучшится. Сохранится метель и снежные заносы на дорогах. Столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 4 градусов. Однако на западной половине округа прогнозируется заметное потепление: воздух там прогреется до плюс 6-11 градусов.
Ветер сохранит северо-западное направление: по западной половине его скорость составит 9-14 метров в секунду, а в отдельных районах порывы будут достигать 17-22 метров в секунду. Осадки днем ожидаются в виде снега, мокрого снега и дождя.