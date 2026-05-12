Югорчанин получили от регионального Отделения Социального фонда России новый автомобиль Lada Vesta
Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре вручило ключи от нового автомобиля Lada Vesta пострадавшему на производстве в Югре. Эта мера поддержки является частью медицинской, социальной и профессиональной реабилитации данной категории граждан. Транспорт был приобретён за счёт средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве.
Автомобили как техническое средство реабилитации выдаются в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, которую разрабатывает бюро медико-социальной экспертизы совместно с сотрудниками Отделения Социального фонда России по ХМАО – Югре.
«В этих автомобилях управление полностью адаптировано под владельца: от педалей до руля — всё настроено под его возможности. Такое транспортное средство становится не просто способом передвижения, а инструментом уверенного вождения, возвращая человеку ключевые жизненные возможности: сохранять место работы, вести полноценную социальную жизнь и не терять мобильность», — рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением Социального фонда России по ХМАО – Югре.
Автомобиль выдаётся один раз в семь лет по заключению бюро медико-социальной экспертизы при наличии у гражданина соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. По окончании этого срока, если бюро медико-социальной экспертизы подтверждает его необходимость, транспорт заменяется новым, а прежний остаётся в распоряжении хозяина.
Кроме того, Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре также компенсирует затраты на горюче-смазочные материалы, техническое обслуживание, возмещает расходы за один капитальный ремонт транспортного средства в течение срока эксплуатации.
ВАЖНО. При обеспечении застрахованного лица транспортным средством, рекомендованным ему в ПРП, заключается трехсторонний договор между территориальным органом СФР, производителем транспортного средства и лицом, нуждающимся в его приобретении. Условиями указанного договора предусмотрена обязанность застрахованного лица поставить транспортное средство на учёт в органах ГИБДД в установленные законодательством Российской Федерации сроки, а также использовать транспортное средство в течение срока эксплуатации, установленного Положением (не менее 7 лет), без права отчуждения в пользу третьих лиц. В случае несоблюдения условий договора застрахованный обязан вернуть денежные средства в размере стоимости приобретенного и выданного ему СФР транспортного средства.
Помимо выдачи транспортных средств, региональное Отделение СФР финансирует дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, пострадавших на производстве. Им оплачивается протезирование, санаторно-курортное лечение, переобучение. Кроме того, в случае необходимости, пострадавшим предоставляются необходимые технические средства реабилитации.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
Вся актуальная информация Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре в МАХ
Отделение СФР по ХМАО-Югре