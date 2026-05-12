В столице Югры торжественно отметили 81-ю годовщину Великой Победы
9 мая в Ханты-Мансийске состоялись праздничные мероприятия, посвящённые празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). День Победы – священный праздник, символ мужества, стойкости и воли к победе над врагом, посягнувшим на наше Отечество. Память о священной войне передаётся из поколения в поколение – сегодня внуки и правнуки победителей с таким же мужеством борются с возрождающимся фашизмом.
Несмотря на пасмурную погоду в этот день, на центральной площади окружной столицы собрались более 10 тысяч хантымансийцев.
С поздравительной речью выступил губернатор Югры Руслан Кухарук:
– Дорогие ветераны, уважаемые жители Югры! Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – день памяти о подвиге нашего народа, дата, ставшая символом героизма, смелости и верности Родине.
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто проявил мужество на фронтах Великой Отечественной войны, кто с твёрдостью характера приближал Победу в тылу, кто стойко восстанавливал страну в послевоенные годы. Мы отдаём дань уважения их вере в общее дело, которую они пронесли через все испытания.
В истории Победы есть страницы, написанные югорчанами. Из городов и посёлков округа жители уходили на фронт, сражаясь в самых ожесточённых битвах. Надёжной опорой для бойцов на передовой стали труженики тыла: они снабжали армию продовольствием, направляли средства на постройку танков и самолётов, ежедневно и ежечасно совершали героические трудовые подвиги.
Сегодня дело отцов и прадедов продолжают участники специальной военной операции. Память о подвиге поколений победителей живёт в наших делах и поступках: в заботе о ветеранах, в поддержке семей военнослужащих, в нашей ответственности перед будущими поколениями.
Дорогие жители Югры, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и гордости за нашу страну. С праздником! С Днём Великой Победы!
В этот день звучали песни, которые помогали в тяжёлое время нашим бойцам. Особенно трогательно прозвучала известная песня «Хотят ли русские войны?» в исполнении взрослого и детского хоров.
Главным событием Дня Победы стало торжественное шествие парадных расчётов окружных подразделений ГУ МЧС России, УМВД России, курсантов Югорского госуниверситета, кадетов и юнармейцев.
Также была представлена техника военных лет – легендарный танк «Т-34», «Катюша» и др.
Затем состоялось шествие «Бессмертного полка» – жители Ханты-Мансийска шли с портретами родных – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. В годы войны на фронт ушли около 500 человек из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа – ханты, манси и лесные ненцы. Рыбаки, охотники, оленеводы в одночасье стали солдатами, плечом к плечу сражались с фашистскими оккупантами. Физически сильные мужчины-северяне, опытные охотники, меткие стрелки ценились на войне. А здесь их ждали жёны и дети, которые заменили их на охотничьих и рыболовецких промыслах. Своим непосильным трудом они приближали долгожданную победу.
Председатель Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера Александр Михайлович Константинов шёл с портретом отца-фронтовика, вот что он рассказал:
– Отца звали Михаил Павлович Константинов, он 1923 года рождения, родился в деревне Сооткурте Микояновского района. Призвали 10 августа 1941 года. Окончил курсы, получил офицерское звание. До января 1943 года служил в 235 стрелковой дивизии Северо-западного фронта. В январе 1943 года, освобождая город Демьянск, получил тяжёлое ранение. 9 мая 1945 года был награждён медалью «За победу над Германией». До ноября 1945 года служил в конвойных войсках. Лишь только после этого вернулся домой. Ранения не давали спокойно жить – его не стало в тридцатилетнем возрасте в 1953 году.
Его старший брат Деомид Павлович Константинов, 1916 года рождения, воевал рядовым, в октябре 1942 года пропал без вести.
Я храню о них память и сейчас уже рассказываю о них свои внукам и правнукам.
В этот день в окружной столице были организованы выставки техники военных лет, фотовыставки, в кинотеатрах показывали фильмы о Великой Отечественной войне, на площади были организованы полевые кухни, работали концертные площадки.
Всего же на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в этот памятный день состоялось 1 281 мероприятие; поздравили 523 ветерана, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда; более 70 тысяч югорчан приняли участие в акции «Бессмертный полк»; для более 100 тысяч дошколят, школьников, студентов были проведены мероприятия по истории Великой Отечественной войны.
Сегодня в сложное историческое время для нашей страны нам важно сохранять и передавать историю той страшной войны подрастающему поколению. В этот день мы ещё раз вспомнили о героическом прошлом нашей великой Родины, которое является для нас ориентиром в деле борьбы с неофашизмом.
Людмила Гурьева
Фотографии: Людмилы Гурьевой и Тамары Меровой