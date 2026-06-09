Открытие выставки, посвященной Татьяне Александровне Молдановой
В уютном помещение этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» в Ханты-Мансийске состоялось открытие выставки, приуроченная к 75-летию выдающейся ученой, этнографа, историка, писателя и педагога Татьяны Александровны Молдановой. Мероприятие стало настоящим праздником, собравшим многочисленных гостей, друзей и коллег главной виновницы торжества.
Выставка посвящена экспедиционной деятельности Татьяны Александровны, охватывающей период конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века. Этот временной отрезок совпадает с периодом основания самого музея «Торум Маа». Важность экспедиционных поездок подчеркивается директором музея Еленой Терентьевной Федотовой, отмечающей вклад Татьяны Александровны в развитие музея и сохранение культурного наследия ханты и манси.
Ключевыми элементами экспозиции стали личные архивы Татьяны Александровны, включающие уникальные фотоматериалы, сделанные ею во время экспедиций, а также артефакты, собранные в различных уголках Ханты-Мансийского автономного округа. Особое внимание уделяется точности фиксации этнографических материалов, будь то орнаменты или описания быта коренного населения.
Поздравления Татьяне Александровне звучали от представителей различных организаций, включая Окружной Дом народного творчества. Выступление представителя ДНТ сопровождалось вручением памятного подарка и пожеланиями крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов в научной и общественной деятельности.
Особенностью церемонии стала музыкальная программа, подготовленная Алексеем Рещиковым, исполнившим композицию известного хантыйского музыканта Артёма Гришкина «Дарьюшкина плясовая» на национальном инструменте – «нарсъюх». Музыкальное сопровождение подчеркнуло связь между прошлым и настоящим, напомнив гостям о важности сохранения традиций и передачи культурных ценностей будущим поколениям.
Во время мероприятия Татьяна Александровна поделилась яркими воспоминаниями о своей исследовательской деятельности, рассказывая о сложностях путешествий по труднодоступным районам округа и о важности взаимодействия с местными жителями. Её рассказы оживили атмосферу праздника, передавая дух приключений и научных открытий.
Завершая мероприятие, участники выразили глубокую признательность Татьяне Александровне за её многолетнюю плодотворную работу, отметив её значимость как одного из ключевых деятелей в области изучения и сохранения культуры коренных народов Югры.
Николай Меров