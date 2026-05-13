В МИД рассказали об опыте Югры в сохранении культуры коренных малочисленных народов
Делегация ХМАО во главе с заместителем губернатора Павлом Ципориным приняла участие в мероприятии, приуроченном ко Дню коренных малочисленных народов России. Событие прошло в Министерстве иностранных дел РФ.
Среди гостей были глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, сенатор Александр Новьюхов, а также представители дипломатического корпуса.
Целью встречи стало обсуждение положительного опыта России в сохранении культурного наследия коренных народов, что является важным приоритетом государственной политики.
Выступающие подчеркнули значимость российского опыта в поддержке жителей Севера, устойчивом развитии Арктики и международном сотрудничестве в высоких широтах. Особое внимание уделили сохранению культуры, языка, обычаев и среды обитания коренных народов.
Экспозиция Югры познакомила гостей с культурой и традициями коренных народов региона. Здесь прошла фотовыставка «Югра. Коренные народы Севера: фотохроника ТАСС» и дегустация продукции традиционного хозяйства югорчан. Культурную программу завершила актриса театра обско-угорских народов «Солнце» и посол Доброй воли «Северного форума» Вера Кондратьева.
Александр Новьюхов отметил, что День коренных народов, учрежденный указом президента Владимира Путина, символизирует признание их многовекового пути.
«Событие получило большой отклик в регионах, где прошли десятки различных мероприятий, которые дали возможность говорить о современной жизни коренных народов, их инициативах и приоритетах. Для нас принципиально важно, чтобы международное сотрудничество строилось на уважении к национальному опыту, понимании того, что устойчивое развитие коренных народов невозможно без их прямого участия в принятии решений», – подчеркнул Александр Новьюхов.
В Югре поддержка коренных малочисленных народов закреплена более чем в 70 нормативных актах, включая 11 законов региона. Она охватывает несколько направлений: содействие традиционному природопользованию, сохранение культуры, расширение возможностей участия в общественной и предпринимательской жизни, а также развитие внешних связей.
Численность граждан, ведущих традиционный образ жизни, увеличилась почти вдвое – с 2 700 до 5 000 человек. В регионе успешно развиваются общины и организации, занимающиеся традиционным хозяйством, их число превышает 90. Возрождаются традиционные праздники и поддерживается народное творчество.