В муниципалитетах Югры пройдет традиционный экозабег
Седьмой экозабег в рамках XIII Международной акции «Спасти и сохранить» и всероссийской акции «Зелёная весна» пройдет в этом году 23 мая в 47 городах и поселениях Югры. За предыдущие шесть марафонов активисты собрали около 107 тонн отходов, сообщают в РИЦ «Югра».
Напомним, что организаторами эколого-спортивного мероприятия выступают окружной Природнадзор, компании «Югра-Экология», «ЮТЭК - Региональные сети» при поддержке органов местного самоуправления.
Организаторы подчеркивают, что экозабег - это не соревнование, здесь не определяют победителей и проигравших. Главная цель – навести порядок и чистоту. Каждый город или посёлок выбирает популярные у жителей маршруты, чтобы убрать накопившийся за зиму мусор на прилегающей территории.
Так, в Нижневартовском районе к акции решили присоединиться жители восьми поселений. В окружном центре жители по традиции наведут порядок в микрорайоне «Гидронамыв», вдоль парка «Самаровский чугас». В Лангепасе очистят от мусора территорию вдоль дороги от спортивно-оздоровительного комплекса «Свитязь» до СОТ «Рябинушка».
Также организаторы объявили фотоконкурс на самую необычную находку в ходе забега. Чтобы принять участие, нужно выложить фото в личных сообщениях в соцсетях с хештегом #ЧистоПобегать. Авторы самых оригинальных снимков получат призы от «Югра-Экология».
Напомним, XXIII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» стартовала в Югре 11 мая. Тема акции в этом году — «Экология и нефть: партнёрство ради будущего!». Открылся проект в Белоярском семейным праздником «Югра зеленая 2026».
Также в программе «Спасти и сохранить» в этом году запланированы международная акция «Марш парков», репертуарные спектакли на тему сохранения окружающей среды и другие мероприятия.