Как можно заразиться хантавирусом
Заразиться опасным вирусом весьма просто: это происходит через касание, через укус грызуна и даже при вдохе патогена. Об этом сообщает «Татар-Информ», приводя комментарий главного внештатного эпидемиолога Минздрава РТ Дмитрия Лопушова.
Резервуаром нашумевшего вируса являются грызуны. Их организм служит естественной средой для существования возбудителя. Животные могут переболеть в легкой форме, но вирус остается в организме и выделяется во внешнюю среду с фекалиями. Для человека опасность представляют предметы, которые заражены этими выделениями.
«Даже если ничего не трогать руками, можно заразиться, вдохнув зараженный воздух. Если фекалии высохли и превратились в пыль, эта пыль может витать в воздухе комнаты», – пояснил эпидемиолог.
По словам эксперта болезнь может перейти от человека к человеку только при близком контакте. Он также подчеркивает, что вид вируса, о котором идет речь не встречается в нашей полосе.
«На злополучном рейсе, который отправился из Аргентины, были люди, которые в научных целях посещали места обитания грызунов. Скорее всего, заражение случилось там. Затем в условиях замкнутого пространства корабля случилось дальнейшее распространение. После умершего мужчины скончалась жена, которая ухаживала за ним, то есть был близкий контакт», – уточнил Дмитрий Лопушов.