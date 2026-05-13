IV Форум писателей Югры
13 мая в Ханты-Мансийске, в Национальном центре «Россия», состоялось открытие IV Форума писателей Югры. Мероприятие объединило творческие союзы, руководителей литературных объединений, библиотечное сообщество, педагогов и молодых авторов из Югры и других регионов России.
Тема Форума в этом году «Роль творчества писателей Югры в укреплении межэтнического согласия, сохранении культурной самобытности и развитии единства российского народа».
В первый день Форума наградили молодых поэтов и победителей окружного конкурса литературных объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Своё приветственное слово направил Борис Сергеевич Хохряков, председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
- Югра – уникальная территория единения. Здесь, на суровой, но щедрой земле живут и творят представители 139 национальностей. Именно вы, хранители живого слова, строите самые крепкие мосты между культурами.
Гостей Форума также поприветствовала Маргарита Сергеевна Козлова, директор Департамента культуры Югры:
- Форум уже в четвертый раз организуется при единстве трех дружественных сторон: Департамента культуры Югры, Государственной библиотеки Югры и Ханты-Мансийской организации «Союз писателей России». Это единство подтверждается не только раз в два года при проведении нашего форума, но и в ежедневной работе. Недаром программа Форума включает не только деловые мероприятия для творческих союзов, для писателей, входящих в творческие союзы, но и образовательные форматы для начинающих авторов, встречи для наших читателей и встречи литературных объединений, действующих во всех муниципалитетах Югры.
В рамках первого дня состоялись пленарное заседание «Югра литературная: уникальность или стратегия роста» и встреча литературного клуба «Чтение со вкусом», где обсуждали роман Юрия Козлова «Мраморное одеяло». Также прошёл литературный концерт, на котором писатели, поэты и молодые авторы представили свои произведения.
В течение двух дней участники обсуждают современные литературные процессы, поддержку начинающих авторов, развитие региональной литературы и взаимодействие писателей с читателями. Запланированы мастер-классы по поэзии, прозе и драматургии, презентации новых книг Югорских авторов и творческие встречи с писателями.
Для начинающих авторов организована содержательная образовательная программа. В рамках Форума также пройдёт образовательная программа для библиотекарей региона – XIII Летняя библиотечная школа.
Галина Дунаева