Золотой дубль в городской спартакиаде трудящихся Ханты-Мансийска
Нефтяники стали победителями традиционной спартакиады среди команд трудящихся города, посвященной присвоению Ханты-Мансийску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» в зачете команд, в состав которых не входят штатные работники сферы физической культуры и спорта.
С января сборные городских предприятий и учреждений боролись за звание самого спортивного коллектива. Участники состязались как в зимних, так и в летних видах спорта, среди которых плавание, перетягивание каната, лыжные гонки, игровые виды спорта.
«Борьба за призовые места в этом сезоне была очень напряженной! Тем ценнее первое место, которое наша команда заняла в общем зачете», — отметил тренер сборной «Конданефти» по перетягиванию каната Эльвир Шафиков. Именно команда по перетягиванию каната заняла первое место в турнире, открыв дорогу к победе в общекомандном зачете.
«Хочу отметить высокий уровень соперников на турнире. Они играли очень достойно, сильными и сыгранными составами, поэтому каждая встреча давалась непросто. Но атмосфера в нашей команде была на высоте: мы поддерживали друг друга в любых ситуациях, не опускали рук. Именно это помогло нам переломить ход нескольких игр, которые поначалу складывались не в нашу пользу. Такие победы запоминаются надолго!» — рассказал капитан сборной по волейболу Сергей Беляев.
«Классно быть участником такого масштабного события, как спартакиада. Получаешь море положительных эмоций, спортивный азарт захлестывает, горжусь своей командой и участием в событии одной сплоченной командой «Конданефти», — поделилась впечатлениями постоянная участница спортивных стартов Марина Рагозина.
«Спартакиада позволяет сотрудникам приобщаться к спорту, здоровому образу жизни. Выявляет лидеров в трудовых коллективах. Позволяет сплотить людей не только на спортивных площадках, но и в труде. Мы не так быстро бегаем, плаваем, как профессиональные спортсмены, но главное не в рекордных результатах. Спортсмен — всегда преодоление себя. Воля, которая проявляется везде, в том числе и в работе. Цель спартакиады — сплотить работников. Проявить себя спортивным талантам, которые служат реальным примером для коллег», — подчеркнул игрок футбольной команды Виктор Глушко.
Городская спартакиада стала важным этапом подготовки команды «Конданефти» к региональному этапу летних игр «Роснефти», которые стартуют в июне в Ханты-Мансийске.
Высокий результат на муниципальных состязаниях — свидетельство эффективной работы в области спорта и пропаганды здорового образа жизни. Сотрудники предприятия регулярно занимаются спортом, в том числе в залах, оборудованных для вахтового персонала.