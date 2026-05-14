Фото: Центр социальных медиа Югры

Писатель Сергей Козлов призвал к созданию единого творческого союза между Тюменью и Югрой

14.05.2026

Председатель Союза писателей Тюменской области Сергей Козлов заявил о необходимости объединения литературных сил региона и Югры в новом формате.

По его словам, связь между территориями уже существует, потому что выходят совместные альманахи и взаимные публикации в журналах. При этом писатель предложил создать не общественную организацию, а профессиональный творческий союз.

«Если честно, ну может быть в России 8 тысяч писателей. Литераторов – да, а писатели — это штучный товар», — подчеркнул Сергей Козлов.

По его мнению, региональная литература может сохраниться только благодаря издательской деятельности. Примером успешной реализации он назвал тематический сборник «Фронтовой сборник. Школьникам о героях», выпущенный в прошлом году к юбилею Победы. Книга имеет обратное ретроспективное строение (начиная с героев СВО) и объединила авторов Ямала, Югры и Тюменской области.

«Самое главное — все это не будет иметь никакого значения, пока в Югру, в Россию не вернется вдумчивый читатель. Главное в нашем деле не писатели, а умный, ищущий читатель», — добавил Сергей Козлов. 

ugra-news.ru

