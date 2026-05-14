Более 64 тысячам родителям-пенсионерам Отделение СФР по ХМАО-Югре выплачивает повышенную пенсию за несовершеннолетних детей и детей-студентов
Отделение СФР по ХМАО-Югре выплачивает повышенную фиксированную выплату к пенсии за детей на иждивении 64 525 жителям региона. Поддержка оказывается пенсионерам, воспитывающим несовершеннолетних детей или студентов до 23 лет, если они учатся по очной форме, а также детей, получивших инвалидность до совершеннолетия.
Размер доплаты составляет 1/3 от величины фиксированной выплаты за каждого иждивенца. В 2026 году эта сумма составляет 4 792,35 рубля на одного ребенка, 9 584,70 рубля – за двух детей и 14 377,05 рублей – за трех и более детей. При назначении повышенной фиксированной выплаты учитывают не более трех нетрудоспособных членов семьи.
К иждивенцам могут быть отнесены не только родные или усыновленные дети. До достижения детьми 18 лет повышенная фиксированная выплата назначается независимо от того, учится ребенок или нет. Также пенсионеры получают повышенную выплату к пенсии за студентов до 23 лет, обучающихся очно.
«В случае отчисления ребенка или его перевода на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения выплата повышенного размера страховой пенсии родителям-пенсионерам прекращается. Но если студент берет академический отпуск, то выплата повышенной пенсии родителям будет продолжена. Важно помнить, что студент, имеющий официальный доход, уже не считается иждивенцем. Кроме того, пенсионеры получают выплату к пенсии, если у них на иждивении находятся дети старше 23 лет, ставшие инвалидами до достижения 18 лет», – пояснила Ольга Галюк управляющий Отделением СФР по ХМАО - Югре.
Подать заявление для назначения доплаты можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по ХМАО - Югре. Если ребенок родился после 1 января 2024 года, надбавка назначается автоматически, без заявления.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. с 09.00 до 17.00).
