Выпускница Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из ХМАО – Югры приняла участие в разработке системы постпроектного развития участников в «Меганоме»
В Академии творческих индустрий «Меганом» (арт-кластер «Таврида») была организована «Лаборатория постконкурсных решений», которая объединила более 100 выпускников и экспертов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из 38 регионов страны, в том числе трекеров и экспертов проекта «Профразвитие». Ханты-Мансийский автономный округ – Югру на программе представила студентка Сургутского государственного педагогического университета Лилия Горбунова.
В работу лаборатории включились активные участники сообщества Президентской платформы «Россия – страна возможностей»: выпускники, трекеры, эксперты, амбассадоры таких проектов, как «Профразвитие», «Флагманы образования», «Центры компетенций», «ТопБЛОГ», «Я – профессионал», «Территория новых возможностей» и многих других. Участники работали над созданием системы постпроектного сопровождения выпускников платформы и развитием профессиональных траекторий молодых специалистов России. Молодые специалисты и лидеры сообществ, которые уже реализуют собственные проекты, развивают образовательные и социальные инициативы, формируют профессиональные сообщества, выступили соавторами решений по развитию экосистемы платформы и системы поддержки выпускников.
«Президентская платформа не просто дает старт – мы выстраиваем среду, где человек может расти дальше. В партнерстве с «Меганомом» мы создаем пространство, где выпускники, прошедшие через конкурсы Президентской платформы, проектируют систему постпроектного сопровождения. Это не теория. Это живой, прикладной процесс, где рождаются реальные механизмы поддержки. И главное здесь – преемственность: те, кто уже получил возможность, помогают создавать ее для других», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
От Ханты-Мансийского автономного округа – Югры участницей «Лаборатории постконкурсных решений» стала студентка второго курса бакалавриата по направлению «Организация работы с молодежью» Сургутского государственного педагогического университета Лилия Горбунова.
По словам Лилии, ее история началась в Сургуте – городе, который научил ее ценить отношения и верить в командную работу. Еще в школе она заметила: когда люди объединяются ради общей цели, даже самые смелые идеи становятся реальностью. Именно тогда у нее появилась цель – помогать молодежи раскрывать свой потенциал через социально значимые проекты.
В старших классах Лилия организовывала школьные мероприятия – от благотворительных акций до творческих фестивалей. Ее вдохновляло то, как участие в общем деле помогает ребятам меняться: застенчивые становятся лидерами, а разобщенные коллективы превращаются в настоящие команды. Уже на втором курсе университета она поставила перед собой несколько задач: создавать пространство без страха ошибок, популяризировать волонтерство и проводить мероприятия, которые дают практический опыт. За время учебы Лилия реализовала несколько собственных проектов. Среди них – «Молодежный микс», где студенты пробуют себя в роли организаторов и волонтеров, проект «Тепло в ладонях» по сбору вещей для детей, а также фестиваль студенческих идей, в рамках которого поддержку получили сразу несколько инициатив.
Переломным моментом для нее стало участие в проектах Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Благодаря обратной связи наставников, обучению социальному проектированию и знакомству с участниками из других регионов Лилия поверила, что ее идеи действительно могут менять жизнь людей.
Сегодня она создает студенческий клуб инициатив – пространство, где каждый сможет предложить собственную идею и найти команду для ее реализации. Главной своей целью Лилия считает развитие молодежного сообщества и поддержку будущих лидеров региона.
«Для меня быть выпускницей Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – значит поверить в себя и свои идеи. После участия в проектах платформы я поняла, что мои инициативы могут быть полезны людям и действительно менять что-то вокруг. А самое главное, я стала частью сообщества единомышленников, которые вдохновляют двигаться дальше и не бояться действовать», – подчеркивает Лилия Горбунова.
Образовательная программа мероприятия была выстроена как последовательный переход от анализа текущего опыта к проектированию новых решений. Участники работали по нескольким направлениям, каждое из которых было ориентировано на развитие отдельных сообществ и создание прикладных решений для развития экосистемы
Образовательный трек для 33 самых активных студентов из 30 российских вузов – участников проекта «Центры компетенций» стал для молодых людей уникальным шансом получить знания и поддержку на федеральном уровне. Итогом стала дорожная карта для развития сообщества амбассадоров Центров компетенций в своих университетах.
Как отметил руководитель Департамента оценки и методологии Президентской платформы «Россия – страна возможностей», эксперт проекта «Центры компетенций» Сергей Шишунов, география участников охватывает всю страну – от Кабардино-Балкарии до Хабаровского края, от регионов Новороссии и Донбасса до Ханты-Мансийского автономного округа: «Программа позволила молодым людям освоить инструменты продвижения проектов, эффективные коммуникации, карьерную диагностику и получить опыт взаимодействия с единомышленниками. Участников ждали тренинги и стратегические сессии с экспертами. Главное преимущество – новые знакомства, которые помогут воплотить собственные инициативы».
Программа экспертов и трекеров проекта «Профразвитие» включала тренинги по архитектуре образовательных событий, развитию коммуникации, работе с групповыми процессами и кризисными ситуациями, а также практики по продвижению смыслов. Отдельное внимание было направлено на блоки по обучению работе с сообществом амбассадоров новых сезонов, их сопровождению и созданию собственных образовательных продуктов и методических решений.
Сообщество «Флагманов образования» объединилось для разработки воспитательного события, которое в дальнейшем можно будет брать за основу при работе с детьми и молодежью в образовательных организациях. Участники совместно с экспертами подготовили материал, включающий мастер-классы по развитию надпрофессиональных компетенций, готовый сценарий воспитательного события и тематическую викторину о России и возможностях для молодежи, а также проработали идеи для дальнейшего развития региональных Флагманских сообществ.
В ходе работы участники всех направлений сформировали подходы и механики, направленные на обеспечение непрерывного развития: от первого участия в проекте до профессиональной самореализации и включенности в экспертные и региональные сообщества. Разработанные инициативы будут использоваться при выстраивании единой системы поддержки выпускников Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Программа «Лаборатория постконкурсных решений» реализуется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Наблюдательного совета Президентской платформы «Россия – страна возможностей».