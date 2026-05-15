В Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре завершился комплекс мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре подвели итоги проведения комплекса профилактических мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду на подведомственных объектах.
В рамках мероприятий должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, провели техническое обслуживание устройств автоматического отключения электроэнергии и пожарных щитов, проверили исправность огнетушителей, сетей внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, путей эвакуации личного состава и систем противопожарной защиты.
Отдельное внимание было уделено созданию противопожарных разрывов в местах примыкания территории подведомственных объектов к лесным массивам, а также уборку территории от опавших листьев и сухой травы.
Также в подразделениях территориального органа Росгвардии с личным составом прошли инструктажи по соблюдению требований противопожарной безопасности и практические тренировки по отработке действий при поступлении сигнала «Пожар» с нештатными пожарными расчетами.
Подводя итоги специальная комиссия отметила, что Управление Росгвардии по ХМАО — Югре готово к весенне-летнему пожароопасному периоду.
Наш сайт территориального управления: