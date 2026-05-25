Югра удостоена премии Роскачества как регион-лидер по поддержке органического производства
Эксперты V Национального органического конкурса высоко оценили работу, проводимую в ХМАО по поддержке производителей органических товаров. Автономный округ стал победителем в номинации «Регион-лидер по поддержке органического производства». Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своих официальных соцсетях.
«Сегодня 12 югорских предприятий выпускают 146 видов продукции со знаком «Органик». Всего переработкой дикоросов, оленины и других северных продуктов занимаются 50 производителей. Правительство округа поддерживает выставочно-ярмарочную и экспортную деятельность, которая позволяет региональным производителям выходить на новые рынки», - отметил глава региона.
Национальный конкурс на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции проводится Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Министерством сельского хозяйства РФ и Роскачеством при поддержке Фонда «Органика».
Отметим, что в декабре 2025 года на юбилейной выставке-ярмарке «Товары земли югорской» заместитель руководителя Роскачества Александр Чумак вручил нашим производителям очередные сертификаты «органик». Такие знаки получили: Саранпаульская оленеводческая компания, ООО «Регион–К», ООО «Ягоды Югры», «Научно-внедренческая фирма «Биоскан», общины коренных малочисленных народов Севера «Киндаль» и «Соболь» из Кондинского района.
«Уверен, что у вашей экологически чистой продукции есть еще больший потенциал для развития, – подчеркнул он. – И в прошлом, и в этом году мы вывозили югорские товары за рубеж, в Китай. Благодарю Фонд развития Югры, который совместно с Роскачеством реализует проекты, направленные на продвижение региональных брендов».