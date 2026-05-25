В Белоярском районе стартовал «Югорский арктический АРТ-коридор»
В Белоярском районе прошла первая экспедиция нового проекта Сургутской филармонии «Югорский арктический АРТ-коридор». Проект включает в себя концерты, спектакли, лекции и культурные встречи По замыслу организаторов, он должен сделать культурную жизнь доступнее для жителей арктических территорий Югры. Концепцию «АРТ-коридора» разработал художественный руководитель Сургутской филармонии Яков Черняк.
Первой точкой маршрута культурной экспедиции стал Белоярский. За несколько дней здесь прошли шесть событий разных жанров. Программу открыли моноспектакль «Ваня Датский», выступление струнного квартета «Перфекто» и дуэта баянистов.
Председатель комитета культуры администрации Сургута Антон Акулов отметил значение таких инициатив для формирования единого культурного пространства региона. Глава Белоярского района Сергей Маненков подчеркнул, что подобные проекты важны для развития арктических территорий.
Во второй день участники экспедиции посетили село Казым. Гости познакомились с музеем под открытым небом «Касум Ех», услышали хантыйские сказки и увидели элементы традиционного быта коренных народов Севера.
Завершилась экспедиция фольклорной программой Кристины Руденченко #ТУСИНАРУСИ, выступлением ансамбля песни «Отрада» и лекцией искусствоведа Юрия Евсеева о готике.
Как сообщили в сургутской филармонии, следующие мероприятия «Югорского арктического АРТ-коридора» в Белоярском районе запланированы на сентябрь и декабрь 2026 года.