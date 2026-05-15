Югорчане могут получить компенсацию расходов на жильё, спорт, образование и лечение
Югорчане могут получить социальный налоговый вычет в упрощённом порядке. Достаточно зайти в личный кабинет налогоплательщика.
Самый популярный вычет у жителей округа - имущественный - это когда оформляют возврат денег, потраченных на покупку квартиры или проценты по ипотеке. Также югорчане заявляются на социальный вычет. К нему относятся расходы на спорт, образование, лечение.
Оформлять возвраты средств на всё это в последнее время стали активнее. Во многом потому, что процесс упростили. Сейчас уже не нужно собирать чеки, достаточно справки об оплате услуг. А с прошлого года социальный налоговый вычет можно оформить и без предоставления декларации 3-НДФЛ. И, что самое главное, не нужно ждать камеральной проверки три месяца. Важно, чтобы поставщик услуг предоставлял в налоговый орган сведения в электронном виде.
При оформлении нескольких вычетов их все необходимо указать в одной налоговой декларации.
Надежда Прохорова, заместитель начальника отдела оказания государственных услуг №1 УФНС России по Югре: «Поставщик услуг, где вы получаете услугу, ну, например, стоматология, должен выгрузить сведения в электронном виде, чтобы в вашем личном кабинете в разделе «вычеты» появилась справка в разделе «вычеты в упрощённом порядке». В этом случае достаточно указать только номер счёта и ждать месяц для того, чтобы получить этот вычет».
Источник: ТВ «Югра»