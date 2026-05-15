Стартовал конкурс «Читаем Андрея Тарханова – узнаём Югру»
Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» совместно с общественной организацией «Спасение Югры» объявляет о начале детского творческого конкурса «Читаем Андрея Тарханова – узнаём Югру» (манс. «Андрей Тарханов нпаканэ ловиньтв - лнэ мв янытлв). Он посвящён 90-летию со дня рождения мансийского поэта Андрея Семёновича Тарханова, а также Году единства народов России.
Конкурс проводится с 15 мая по 30 октября 2026 года. Участниками могут стать школьники, студенты средних специальных и высших учебных заведений, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Кроме этого, к участию приглашаются представители лозвинских манси, владеющих родным языком, проживающие в Ивдельском районе Свердловской области. Возрастных категорий три: от 6 до 12 лет, от 13 до 18 лет и от 19 лет и старше.
Конкурс проходит в одной номинации: перевод любого стихотворения Андрея Тарханова на мансийский язык или собственное авторское стихотворение / рассказ на мансийском языке о родном крае.
Работа обязательно сопровождается переводом на русский язык. Каждый участник может подать до трёх работ.
Тема выбрана неслучайно: почти всё творчество Андрея Тарханова посвящено природе, родному краю, его традициям. Воспевание красоты Югры, размышления о связи человека и тайги, уважение к предкам – вот что делает его стихи такими проникновенными и сегодня.
Жюри, в состав которого войдут филологи, учителя мансийского языка и представители общественности, будет оценивать работы по 10-балльной шкале по следующим критериям:
- владение мансийским языком (богатство лексики, грамотность);
- качество перевода на мансийский язык;
- оригинальность и образность повествования;
- глубина раскрытия темы, эмоциональное воздействие.
Работы принимаются до 30 октября 2026 года (включительно).
Итоги подведут до 30 ноября 2026 года. В каждой возрастной категории определят трёх победителей. Объявление результатов состоится 10 декабря – в День образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Победители и призёры получат дипломы и ценные призы, остальные участники – электронные сертификаты. Лучшие работы опубликуют в газете «Луима сэрипос» и в специальном сборнике.
Тарханов Андрей Семёнович
Андрей Семёнович Тарханов родился 13 октября 1936 года в деревне Аманья Кондинского района Остяко-Вогульского национального округа в семье охотника-манси. После окончания в 1956 году Ханты-Мансийского национального педагогического училища в течение года преподавал в семилетней школе. В 1957-м году поступил в Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена. Вернувшись в Ханты-Мансийск, работал собкором окружной газеты «Ленинская правда». В этом издании в 1958 году впервые было опубликовано его стихотворение «Утро».
Андрей Тарханов – автор поэтических сборников «Первая завязь» (1963), «Снежная симфония» (2000), «Исповедь язычника» (2003), «Колокол грянет» (2004) и других; лауреат премии губернатора Югры, Всероссийской литературной премии имени А.Т. Твардовского; Заслуженный деятель культуры Югры; почётный гражданин Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Был награждён орденом Дружбы народов.
Мансийский поэт ушёл из жизни 14 августа 2017 года.
Людмила Теткина