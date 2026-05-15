Объявляется видеоконкурс «Волшебный кузовок хантыйской поэтессы-сказительницы Марии Волдиной»
Приглашаем к участию почитателей творчества Марии Кузьминичны Волдиной (Вагатовой)!
В 2026 году исполняется 90 лет со дня рождения хантыйской поэтессы, сказительницы, члена Союза писателей России Марии Кузьминичны Волдиной (Вагатовой) (28.12.1936 –15.02.2026 гг.).
Сегодня, 15 мая 2026 года, в честь этой даты и в рамках Года единства народов России объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» совместно с общественной организацией «Спасение Югры» объявляет о старте окружного видеоконкурса на лучшее выразительное чтение её произведений на хантыйском языке. Конкурс продлится до 30 октября 2026 года.
К участию в конкурсе приглашаются: школьники, студенты ССУЗов и ВУЗов Югры, почитатели творчества известной поэтессы: от 6 лет и старше 19 лет.
При этом выделяется три возрастные категории: младшая: 6–12 лет; средняя: 13–18 лет; старшая: 19 и старше.
Конкурс проводится по одной номинации – «Лучшее выразительное чтение произведений Марии Волдиной на хантыйском языке». Продолжительность видеоролика для младшей категории – до 1 минуты, для средней и старшей – до 2-4 минут. Главные требования к работам: соответствие тематике, владение хантыйским языком, выразительность и точность прочтения. Каждый участник может представить до трёх произведений.
Итоги будут подведены до 30 ноября 2026 года. В каждой возрастной категории выявляется три победителя, имена которых будут объявлены 10 декабря 2026 года (День образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). Победители будут отмечены ценными призами и дипломами, участники – электронными сертификатами.
Лучшие видеоролики будут размещены в сообществе «Ханты Манси Мир» в соцсетях.
Видеоролики необходимо направлять на электронную почту: luimaseripos@yandex.ru с пометкой «Конкурс “Волшебный кузовок поэтессы-сказительницы Марии Волдиной”».
Людмила Гурьева