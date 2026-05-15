В Югре стартовал «Семейный месяц»
С 15 мая по 15 июня 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе пройдёт «Семейный месяц». Традиция зародилась в 2020 году — и с тех пор в это время жители Югры участвуют в мероприятиях, объединяющих поколения.
В организации участвуют учреждения соцзащиты, культуры, спорта, образования и территориальные комиссии по делам несовершеннолетних. Программа включает игровые программы и квесты, конкурсы и викторины, выставки и флешмобы, видеоуроки и семейные кинопросмотры, театральные постановки и библиотечные чтения, лекции, спортивные соревнования, концерты и родительские собрания.
Очно-заочный формат позволяет привлечь как можно больше участников — в 2026 году организаторы планируют вовлечь не менее 50 тысяч югорчан.
Полный план «Семейного месяца — 2026» опубликован на сайте Департамента социального развития Югры в разделе «Десятилетие детства».