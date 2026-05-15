В Ханты-Мансийске открылась выставка народного художника Галины Визель
В Государственном художественном музее Ханты-Мансийска 14 мая открылась выставка «Путь художника» из цикла «Художники Югры», приуроченная к 85-летию народного художника Российской Федерации, академика РАХ, профессора Галины Михайловны Визель.
В экспозиции представлено более пятидесяти произведений живописи и керамики 1960–2010-х годов. Среди них — от живописного полотна «Праздник урожая» (1969) до скульптур 2010-х годов. Значительная часть экспозиции связана с югорской тематикой: скульптуры из цикла «Боги и духи», керамические панно и пленэрная живопись. Также на выставку предоставили произведения из фондов Музея геологии, нефти и газа, включая скульптуры «Филин», мамонтов и образы из мифологии ханты и манси.
Центральное место в экспозиции занимают работы, недавно переданные художницей в дар музею.
«В 2025 году Галина Михайловна Визель передала в дар Государственному художественному музею 32 своих произведения, и сейчас общее количество ее работ в музее составляет 51 предмет, — сообщили сотрудники музея. — Также Галина Михайловна передала более 100 работ своего супруга — Александра Георгиевича Визеля».
Сама художница подчеркивает особое значение этой выставки в своем творческом развитии:
«Для художника каждая выставка значима, потому что после выставки художник смотрит на свои произведения, оценивает их и начинает новый этап работы. Поэтому для меня эта выставка значима тем, что на ней выставлены работы, которые оставлены в Ханты-Мансийске. Кроме того, я принесла несколько живописных работ — этюды, написанные в 2024 году на Халкин-Голе, где была первая живописная группа художников».
Творчество Галины Визель, родившейся в Тюмени и переехавшей в Ханты-Мансийск в 2002 году, неразрывно связано с историей и природой Сибири, а также с культурным наследием коренных малочисленных народов Севера. За свою карьеру она организовала более 15 персональных выставок в России и за рубежом.
«Галина Михайловна – выдающийся мастер. В 2002 году она связала свою жизнь с Ханты-Мансийском и начала преподавать в Центре искусств для одаренных детей Севера, воспитав за 23 года целое поколение талантливых художников. Спасибо за преданность искусству и за то, что через свое творчество вы открываете красоту и глубину нашего края», — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук в своих социальных сетях.
Выставка «Путь художника» работает до 28 июня по адресу: ул. Мира, 2.