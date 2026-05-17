Ночь в музее «Торум Маа»
Ханты-Мансийск, 16 мая. В этнографическом музее «Торум Маа» с размахом прошла Всероссийская акция «Ночь музеев – 2026». Тема этого года – «Родное» – как нельзя точно совпала с духом и атмосферой этого удивительного места, где бережно хранят культуру и традиции обских угров.
Центральным событием вечера стало открытие выставки «Диалог с вечностью. Изобразительное творчество братьев Гришкиных», которая сразу привлекла внимание гостей искренностью и глубиной.
Лесные братья, ставшие художниками
Выставка посвящена трем самобытным мастерам – Артему, Юрию и Анатолию Гришкиным, уроженцам деревни Тугияны Белоярского района. Проведя детство среди невероятно красивой природы, они навсегда сохранили трепетную любовь к родному краю, которая и стала главной темой их творчества. Организаторы не случайно назвали экспозицию «Диалог с вечностью» – в каждой работе чувствуется нравственная чистота и удивительная цельность мировосприятия.
Открывая выставку, сотрудник музея Ирина Ксенофонтова подчеркнула уникальность этих художников, обратив внимание на комментарии, которые уже появились у посетителей:
«Ну, просто предугадывая комментарии, которые получили мы на нашем сайте о том, что братья или не братья Гришкины… Братья по творчеству, братья по этносу, братья-земляки. Они все родились в деревне Тугияны. И отсюда, наверное, пошла та самая любовь к природе, к родной земле, к родным людям… Главная тема в их творчестве – это всё-таки природа. Это образ родной земли, образ людей, занимающихся традиционными промыслами. Это животные».
В работах Артёма Гришкина, который начал рисовать уже на заслуженном отдыхе, чувствуется особая фактура – он виртуозно комбинировал живопись с резьбой по дереву и выжиганием. Его младший брат Анатолий получил профессиональное образование в Салехардском училище культуры, но, к сожалению, успел представить публике лишь одну полноценную выставку. Юрий Григорьевич, самый активный участник выставочной деятельности, стал душой многих творческих встреч в Белоярском и Ханты-Мансийске.
Живые истории: подарки и семейные реликвии
Особую теплоту вечеру придали личные воспоминания тех, кто знал художников лично.
Наталья Сайнакова, поделилась историей о том, как однажды встретила Юрия Гришкина:
«Работая в окружном центре культуры, собралась вечером идти в детский сад за ребёнком, приходит молодой человек. Я говорю: А вы кто такой? – «Я - Юрий Гришкин». Мы разговорились… Потом он подарил мне одну из работ. Я спрашивала: «Вы сразу дали название «Река»? А он ответил: «Нет, сначала было «Любовь», потом «Гейма», и уже потом я пришёл к названию «Река». По сей день, эта картина висит у меня дома. Раму тоже сам делал Юрий».
Трогательным моментом стал жест давней почитательницы таланта Гришкиных – Раисы Германовны Решетниковой, которая пришла на вернисаж с подарком:
«Когда выставка прошла, я купила у Юрия Григорьевича три картины. Одну отправила на юбилей в Таганрог, вторую подарила нашей Тегинской школе. А одна картина у меня осталась. И вот, когда задумали эту выставку, я решила: эта картина лучше сохранится в музее. Я хочу подарить её «Торум Маа», чтобы все могли созерцать такую красивую природу».
Ночь, полная родных мотивов
Но «Ночь музеев» в «Торум Маа» не ограничилась одной выставкой. Для гостей работали несколько площадок, каждая из которых была пропитана атмосферой родного дома и традиционной культуры.
На площадках музея можно было сыграть в «словесные игры» на хантыйском и мансийском языках, посетить «Урок этикета» от Раисы Решетниковой и завороженно следить за «Теневыми сказками» в исполнении сотрудников.
Для защитников в зоне СВО мастерили обереги «Зайка-защищайка» и плели маскировочные сети, а на улице всех желающих угощали ароматным чаем из травянистых трав и хлебом из настоящей хантыйской печи.
Кульминацией музыкальной части стал концерт «Голоса родного края» с участием фольклорных коллективов «Ёмошь ёх», «Луи сам» и носителей традиционной культуры. А завершилась программа премьерным показом художественного фильма «Бууч Буллаты», который снимали прямо в этих краях.
Выставка «Диалог с вечностью. Изобразительное творчество братьев Гришкиных» продолжит свою работу в музее «Торум Маа» (ул. Комсомольская, 30). Посетить экспозицию можно в часы работы музея.
Людмила Теткина