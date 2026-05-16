Тревел-шоу «Хант» в Югре: подростки рассказывают о представителях коренных народов
Представьте: вы на съемках, вокруг тайга, рядом олени, а вам в руки дают пилу и говорят: давай, помогай. И никакого сценария. Только вы, лес и люди, которые веками живут по своим законам. Именно в такую историю попали участники нового тревел-шоу «Мой друг – хант».
Проект снимают в Югре, его герои – коренные жители этих мест, а ведущие – выпускники медиашколы «Проявляйся».
Найти подходящих ребят оказалось невероятно трудно. Создатели объявили кастинг, на который заявилось около 300 человек. Ребята присылали видеовизитки, проходили пробы.
– И почти сразу стало ясно: мало быть просто харизматичным. Нужно уметь думать на ходу, импровизировать, вести живой диалог и держать внимание зрителя. Это журналистика, актерское мастерство, публичная речь и быстрая реакция – все в одном и одновременно, – рассказывает руководитель проекта Юлия Давыдова.
Подростки рассказывают о жизни народа ханты
Дети перед камерой терялись, забывали слова, не справлялись с напряжением. Многие поняли: это гораздо сложнее, чем кажется со стороны. Организаторы почти отчаялись. Но в итоге нашли двоих – Ивана Лунькова и Алису Пиняеву. Ребятам по 16 лет. Оба – выпускники той же медиастудии, оба оказались настоящими универсалами.
Алиса Пиняева признается: одна из главных сложностей на съемках – это бесконечная импровизация. Ты никогда не знаешь, что случится через минуту. Ведущий должен реагировать ярко и быстро, при этом думать наперед и держать в голове, чтобы зрителю не стало скучно. А еще первые съемки прошли без напарника.
– В тот момент я поняла: съемки – это самая что ни на есть работа. Здесь нужно брать себя в руки даже тогда, когда теряешься и хочется все бросить, – делится впечатлениями Алиса.
Иван Луньков рассказал, что шоу получилось про дружбу народов, а это сейчас очень важно. По его словам, ведущие следуют плану съемок: они знают, где и что нужно снять, в какой последовательности. Но в кадре они живут моментом – реагируют на происходящее, задают вопросы, берут в руки инструменты и помогают. Вместе с героями они уже и рыбу ловили, и деревья пилили, и оленей кормили.
– Самое сложное как актеру – действовать и реагировать. Нужно брать инициативу, но не перебивать и говорить сдержанно. Главное – это действительно интересно. И мы хотим передать этот интерес зрителям, чтобы люди поняли красоту природы, быта и традиций, – говорит Иван.
Четыре месяца поисков и встреча
Когда ведущих нашли, встала другая задача, даже более сложная. Нужно было найти подростка из народа ханты. Но не просто носителя фамилии. Требовался человек, который реально живет традиционной жизнью: на стойбище, с оленями, охотой, рыбалкой. Он должен быть глубоко связан с укладом предков и при этом оставаться открытым, разговорчивым и готовым быть в кадре. Найти такого оказалось невероятно трудно. Кастинг длился четыре долгих месяца. Искали по стойбищам, национальным поселкам, школам, через знакомых и родственников. И наконец встретили Витю Русскина.
Витя живет на стойбище. С детства ездит на оленях и «Буране», помогает семье на охоте, ставит морды на рыбу, безошибочно ориентируется в тайге. При этом он открытый, с чувством юмора и внутренним стержнем. Он согласился участвовать в проекте не ради славы и не ради экрана. Его цель простая и важная – показать зрителям, кто такие ханты на самом деле.
Одна из самых ярких съемочных историй случилась, когда ведущие нашли ведро оленьей крови. Для городского подростка зрелище, мягко говоря, необычное и даже жутковатое. А для некоторых ханты – это пища, которую едят с хлебом на обед. И здесь возникает главный вопрос: как показать это в эфире, не шокируя, а объясняя? Ведь дело не в том, что что-то странное или непривычное. А в том, что культуры просто разные. Иван Луньков признается, что иногда приходится думать: пройдет ли то или иное слово цензуру, не испугается ли зритель. Но именно через такие детали, по его мнению, и рождается настоящее понимание.
Через это шоу ведущие хотят донести простую и важную мысль: бывает по-разному. У каждого народа – свой быт, свои привычки, своя еда. Но мы все живем на одной земле, мы все – друзья. И чем больше мы знаем друг о друге, тем меньше между нами непонимания.
Кстати
Проект «Мой друг – хант» уже получил серьезную поддержку. Он стал победителем конкурса Института развития интернета. Из 482 заявок со всей страны одобрили только 84. И среди них эта история о культуре ханты, снятая подростками для подростков. Совсем скоро зрители увидят, что получилось. Шоу покажут на ресурсах медиастудии «Проявляйся» и в эфире телеканала «Югра».