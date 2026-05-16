Осторожно, клещи: в Югре зафиксировано уже 150 обращений к врачам
За небольшой промежуток времени в больницы региона обратились уже более 150 жителей.
Насекомые активизировались, и медики бьют тревогу: членистоногие переносят энцефалит и боррелиоз — болезни, способные привести к тяжелым последствиям для человека.
Специалисты напоминают о простых, но действенных мерах предосторожности. После каждой прогулки и прямо во время нее следует внимательно осматривать себя, детей и домашних питомцев. Стоит держаться подальше от зарослей высокой травы. Не нужно заносить в квартиру полевые цветы. А перед выходом на улицу одежду лучше обработать специальными средствами, отпугивающими клещей.