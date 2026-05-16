Руслан Кухарук: более 150 тысяч югорчан уже подали заявки на участие в праймериз «Единой России»
Жители региона смогут выбрать кандидатов, которые осенью представят партию на выборах разного уровня. В этом году югорчанам предстоит голосовать за депутатов Государственной Думы, Думы Югры, Тюменской областной Думы, а также за составы представительных органов в муниципалитетах. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 29 мая на сайте PG.ER.RU.
Сама процедура предварительного голосования запланирована на период с 25 по 31 мая. На участие в ней в автономном округе выдвинулись 1288 кандидатов. В их числе — учителя, врачи, добровольцы, активисты, представители молодежных объединений. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что среди претендентов 66 участников специальной военной операции.
«Процедура предварительного голосования „Единой России“ работает уже много лет, она зарекомендовала себя как открытый и конкурентный механизм, который дает гражданам возможность влиять на будущее своего муниципалитета, региона и страны», — отметил глава региона.