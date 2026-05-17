Югра представила опыт внедрения искусственного интеллекта в образование
На площадке Сбербанка прошла конференция, объединившая руководителей сферы образования Урала. Главной темой стало: «Управление современной педагогикой, искусственный интеллект и личная трансформация». От Югры в конференции участвовала делегация представителей департамента образования во главе с заместителем губернатора Еленой Майер.
«Вместе с коллегами обменивались лучшими практиками и знакомились с новейшими AI-решениями в образовании, которые уже сегодня помогают оптимизировать управленческие процессы и выстраивать обучение под каждого ученика. Особое внимание уделили тому, как трансформируется система образования под влиянием искусственного интеллекта, который стремительно развивается и упрощает многие процессы», — отметила замглавы региона Елена Майер.
На полях конференции директор Центра индустрии образования Сбера Артем Соловейчик рассказал об образовании, основанном на доверии, о воспитании без принуждения. управляющий директор Центра индустрии образования Сергей Лукиян представил AI-решения в сфере образования и отметил активный рост ИИ в России за последние три года, а также потребность рынка в новых компетенциях. Заслуженный учитель России, директор школы «Класс-Центр» Сергей Казарновский поделился уникальным опытом создания авторской школы, где дается не только общее образование, но и музыкальное, театральное, эстетическое через систему ненавязчивого обучения, доверия и отсутствия принуждения без умаления достоинства ребенка.
Свои лучшие практики представила и Югра.
«Мы поделились опытом внедрения искусственного интеллекта в образование, и представили, как устроена цифровая модель развития этой сферы. Показали единую цифровую систему, которая собирает всё образовательное пространство воедино», — отметила Елена Майер.
Она подчеркнула, что благодаря этому родителям стало проще понимать, что происходит в школе, и они могут активнее участвовать в процессе.
«В центре всей системы – ребенок. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы улучшить качество образования, создать для детей комфортную атмосферу и помочь развить их способности. А сбор и анализ больших данных позволяют руководителям эффективно управлять отраслью и строить прогнозы на будущее», — уточнила заместитель главы региона, курирующая сферу образования.