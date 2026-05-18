Фото: Игорь Дементьев

«Северречфлот» запускает маршруты по рекам Югры

18.05.2026

Северный речной флот продолжает открывать речную навигацию в Югре. Поэтапный запуск маршрутов по рекам округа с середины мая проводится поэтапно. Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Стройкомплекс Югры.

В этом сезоне речные суда свяжут 124 поселения Югры по 27 маршрутам. Общая протяжённость водных путей составляет 4,6 тысяч км.

Так с 16 мая в Нижневартовском районе начала действовать Ларьяк — Охтеурская переправа. Там будет курсировать теплоход «Заря». График движения: понедельник-вторник-четверг-пятница, отправление из Ларьяка в 08:00, обратно в 11:45.

Кроме того, открываются для навигации такие маршруты как Нижневартовск — Вампугол; Нижневартовск — Былино — Соснина; Ларьяк — Белорусский; Покур — Старица Ватинской протоки.

Также отмечается, что для Нижневартовского района параллельно запущены автобусы: Нижневартовск — Охтеурская переправа и Покур — Нижневартовск.

19 мая начнется движение речных теплоходов по таким направлениям как Берёзовский, Октябрьский, Белоярский районы.

Данное расписание плановое и может меняться из-за неблагоприятных условий погоды. Актуальную информацию можно уточнить на сайте «Северречфлота».

Навигация в Кондинском районе и из Ханты-Мансийска открылась раньше — первые рейсы стартовали ещё в конце апреля. 

