Концерты, велопробеги и «Пир на весь мир»: почти 450 событий ко Дню государственного флага России пройдет в Югре
Югра готовится масштабно отпраздновать День государственного флага России, который ежегодно отмечается 22 августа. Всего в муниципалитетах округа запланировано почти 450 мероприятий.
Государственный флаг – это не только олицетворение истории, культуры и духа нашего народа, но и символ единства, суверенитета и несгибаемой воли нации. Он воплощает в себе величие побед и стремление к будущему, освященному славой предков. Праздник в честь российского триколора напоминает каждому из нас о личной ответственности за будущее страны, Югры, ведь под этим флагом мы строим новую историю великой России, оставаясь верными многовековым традициям и устремляясь вперед к новым победам.
Жители Югры вместе со всей страной отметят эту знаменательную дату. Праздничные мероприятия от торжественных концертов и митингов до спортивных состязаний и флешмобов пройдут в каждом уголке нашего региона. Расскажем о самых масштабных из них.
В Ханты-Мансийске 22 августа в Национальном центре «Россия» в Югре состоится большой концерт «Моя страна! Мой флаг! Моя музыка!». На сцену выйдут голос Югры Вера Кондратьева, рэпер Паром другие профессиональные музыканты, детские коллективы, хоры и участники творческих проектов нашего региона. Это будет музыкальное посвящение главному символу страны. В этот вечер со сцены прозвучат хиты, проверенные временем, популярные треки и композиции, к которым хочется возвращаться снова и снова. Посещение бесплатно, по предварительной регистрации по ссылке:
В Парке Победы Нижневартовска пройдет концерт творческих коллективов Центра национальных культур, тематические интерактивные площадки, мастер-классы, фотозоны, флешмоб.
В Нефтеюганске торжество в честь российского триколора состоится на территории архитектурно-скульптурной композиции «Первопроходцы». В Радужном жители могут посетить концерт на площади ДК «Нефтяник». В Сургуте на площади перед Сургутской филармонией после торжественное поднятие флага начнется концерт творческих коллективов города.
В Покачах на площади ДК «Октябрь» гостей ждет интерактивная программа «Триколор-марафон» с мастер-классами, оформлением велотранспорта, аквагримом «Флаг Российской Федерации» и фотозона.
В городском поселении Пойковский Нефтеюганского района торжественное мероприятие «Флаг моего государства» состоится в центральном сквере у центра культуры и досуга «Родники».
В Сургутском районе, в городском поселении Белый Яр жителей ждут на митинг-концерт на площади Районного Центра культуры.
В Когалыме в Парке Победы в программе торжественного мероприятия ко Дню Государственного флага – вручение паспортов 14-летним горожанам, праздничный концерт городских коллективов и ансамбля казачьей песни «Казачий разгуляй».
В Мегионе торжество состоится на территории мемориального комплекса «Аллея славы».
В городе Нягани на городской площади 3-го микрорайона пройдет городское чаепитие «Пир на весь мир» с главным угощением – тортом в цветах российского флага. Кульминацией концертной программы станет совместное исполнение государственного гимна РФ.
В городе Лангепасе при участии Центра культуры «Нефтяник» будет организована акция, архитектурная подсветка в цветах триколора и проекция главного символа страны на фасад жилого дома.
В Югорске в Центральном городском сквере «Северное сияние» пройднт народный праздник «Три Великих спаса» и открытый городской фестиваль лесных и садовых даров «Урожайный разгуляй». Будут работать игровые и творческие локации, организованы тематические мастер-классы.
Также в честь Дня Государственного флага РФ пройдет ряд мероприятий при участии и поддержке депутатов, активистов местных отделений «Единой России», «Молодой Гвардии», секретарей первичных отделений партии, общественников. В их числе – акции «Триколор» по раздаче символики страны жителям всех 22 муниципалитетов автономного округа, мастер-классы по созданию праздничных открыток, сувениров, организация турниров, эстафет, а также участие активистов в концертах, торжественных шествиях.
Кроме того, по всей стране пройдут традиционные всероссийские акции, объединяющие людей вокруг государственных символов. Например, акция «Цвета Родины», включающая такие мероприятия, как «Большая раскраска», «Автопробеги с флагами России», «Подсветка фасадов», «Размещение муралов», и дт.