В Югре ввели ценз для получателей мер соцподдержки и улучшили условия соцпомощи
С 1 апреля 2027 года вступает в силу требование о наличии гражданства России не менее пяти лет для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это изменение приведено в соответствие с федеральным законодательством и направлено на повышение адресности социальной поддержки.
В Югре выстраивают социальную политику, которая сочетает заботу о многодетных семьях, справедливость и долгосрочную стабильность.
В региональное законодательство внесены изменения, принятые на федеральном уровне, а именно с 22 мая 2026 года закреплено право многодетных семей, имеющих детей в возрасте до 17 лет, на предоставление единого пособия, если при обращении за его назначением размер среднедушевого дохода этой семьи не более чем на 10% превысит величину прожиточного минимума на душу населения.
Для югорчан это значит, что больше семей смогут получить помощь. «Даже если доход незначительно выше установленной нормы, право на пособие сохраняется — это справедливый и гибкий подход», — отметил директор окружного департамента социального развития Антон Терехин.
Теперь социальная поддержка в регионе становится доступнее. Изменения вступают в силу с 22 мая 2026 года и распространяются на периоды с начала текущего года — то есть семьи могут претендовать на перерасчёт.
В город молодой семьи в Югре наш регион подтверждает: многодетные семьи остаются в приоритете социальной политики автономного округа. Поправки усиливают справедливость распределения бюджетных средств: помощь направляется тем, кто планирует свою жизнь в регионе на долгосрочную перспективу. Кроме того, регион соблюдает баланс между федеральными стандартами и местными особенностями, сохраняя приоритет поддержки семей с детьми.