Юные югорчане из приемных семей раскрыли свои таланты в ежегодном конкурсе «Созвездие»
Площадка театра обско-угорских народов «Солнце» в минувшие выходные засияла по-особенному. Талантливые дети со всей Югры в сопровождении приемных мам и пап собрались в Ханты-Мансийске на ежегодном конкурсе «Созвездие», чтобы в очередной раз доказать: в любящей семье ребенок обретает крылья и раскрывает таланты.
«Прогресс впечатляет»
Мероприятие проводится ежегодно. На сцене дети с непростой судьбой, которые нашли в Югре самое дорогое – любящий дом. В этом году на «Созвездие» заявились 103 юных дарования со всей Югры, 36 из них приехали 16 марта в окружную столицу, чтобы покорить сцену очного этапа.
– Некоторые ребята – наши постоянные «звезды», и прогресс впечатляет! – говорит заместитель директора департамента социального развития Югры Юлия Никитина. – Например, Павел Ямалетдинов из Лангепаса, несмотря на особенности здоровья, в номинации «Художественное слово» в этом году выдал очень большой эмоциональный заряд! Стихотворение он выбрал объемнее, чем в предыдущих конкурсах, и справился с ним блестяще, завоевав приз зрительских симпатий.
Конкурс проводится в четырех номинациях: «Изобразительное искусство», «Художественное слово», «Хореография» и «Вокал» – в трех возрастных категориях (5–8, 9–13 и 14–17 лет). В 2026 году темы номинаций перекликаются с объявленным президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России и Годом молодой семьи в Югре. Это нашло отражение в творческих работах – стихотворениях, танцах и костюмах.
Среди триумфаторов конкурса – 14-летняя Ульяна Узлова из Нягани, занявшая первое место в возрастной группе 14–17 лет в номинации «Хореография». Хотя для Ульяны участие в подобных состязаниях не в новинку, «Созвездие» стало для нее особенным событием, вызвав волнение перед выходом на сцену. Ее зажигательный народный танец «Сударушка-матушка» покорил сердца членов жюри. Ульяна – одна из шести приемных детей в своей семье.
– На танцы меня привела мама в шесть лет, и сегодня она вместе с папой поддерживает меня в зале, – рассказала участница.
Приемная мать Ирина Санникова добавила, что Ульяна недавно вернулась из Москвы, где коллектив, в котором она выступает, завоевал два Гран-при. Помимо танцев, юная артистка ходит в музыкальную школу и занимается вокалом.
В номинации «Вокал» отличился 14-летний Максим Родионов из Нягани. Проникновенное исполнение песни Петра Казакова «Семья» принесло ему заслуженную победу. Максим рассказал, что занимается вокалом два года и приехал на конкурс вместе с приемной мамой Светланой Тарасовой.
В номинации «Изобразительное искусство» жюри, в состав которого вошли представители региональных и муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, определило 8 победителей. Их работы были представлены на мероприятии на специально организованной выставке.
«Нам хочется делиться родительской любовью»
Приемный родитель Лилия Ларина из Когалыма рассказала о своей семье, воспитывающей пять приемных детей. Ее дочь Ксения Харлашина достойно представила семью в конкурсе «Созвездие» в номинации «Художественное слово», заняв третье место в возрастной категории 5–8 лет. Сестренка Ксении – Катя – тоже выступила в номинации «Вокал». Юной звездочке пока не удалось занять призовое место, но она не расстраивается и говорит, что обязательно в следующем году вернется за победой.
Лилия Ларина с супругом убеждены: семья – это «крылья» для любого ребенка.
– Мы вырастили троих кровных детей – дочь и двух сыновей – и поняли, что у нас еще много родительской любви. Первых приемных деток, родных брата и сестру, мы взяли 11 лет назад. Затем в телепередаче «День ангела» на Пятом канале мы увидели деток Харлашиных. Я смотрела на экран и думала: это мои дети, они похожи на нас, у них наша энергетика. И мы поехали за ними в Санкт-Петербург, это была любовь с первого взгляда, – рассказывает югорчанка.
Сейчас, когда кровный сын Лариных оканчивает 11-й класс, супруги задумываются: не взять ли в семью еще одного ребенка? Лилия Ларина уверена: в любящей семье такие ребятишки расцветают. Она поблагодарила организаторов конкурса за то, что дают возможность детям раскрыть свои таланты.
Отметим, что для участников конкурса была организована познавательная экскурсионная программа в Национальный центр «Россия» в Югре. Ребята погрузились в историю региона, с помощью современных технологий и виртуальной реальности увидели живописные ландшафты, достопримечательности и крупнейшие промышленные объекты региона с высоты птичьего полета. Победители конкурса отмечены дипломами и подарочными сертификатами маркетплейса Ozon.