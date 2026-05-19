«ЮТейр» увеличивает количество рейсов в Сочи из Югры
С июня у жителей Югры станет больше возможностей улететь на черноморское побережье напрямую из двух городов — Ханты-Мансийска и Нижневартовска.
Из Ханты-Мансийска рейсы в Сочи возобновятся со 2 июня — по вторникам. Вылет в 18:00, обратно из Сочи в 10:15.
Из Нижневартовска — с 5 июня, трижды в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет в пятницу и воскресенье в 18:00 (из Сочи в 10:15), в субботу в 17:50 (из Сочи в 09:45).
Помимо этого, из Нижневартовска в Сочи уже летает Nordwind Airlines — один раз в неделю. С июня перевозчик увеличит частоту до трёх рейсов в неделю.
Летнее расписание «ЮТэйр» охватывает 123 направления — 23 из них новые. Из аэропортов Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска добавлены прямые рейсы на юг, в крупные российские города и за рубеж. Расписание действует до 24 октября 2026 года.