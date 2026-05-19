Отделение СФР по ХМАО-Югре беззаявительно пересмотрит право на единое пособие для многодетных семей
С конца мая вступят в силу изменения в законодательстве, сохраняющие право на единое пособие для многодетных семей, чей доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%.
Отделение Социального фонда России по ХМАО - Югре автоматически оформит выплату всем родителям с тремя и более детьми, которые в этом году обращались за ее продлением, но получили отказ из-за небольшого превышения дохода.
«Югорским многодетным семьям, которые раньше не проходили по условиям назначения единого пособия из-за небольшого превышения, не придётся повторно обращаться за пособием. О вынесенном решении родителей уведомят через портал госуслуг. Выплата будет установлена в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка и в Югре составит 11 068,5 рублей», - рассказала Ольга Галюк, управляющий Отделением СФР по ХМАО - Югре.
По действующим правилам, даже незначительное превышение является основанием для отказа в назначении пособия. Такое условие особенно чувствительно для многодетных семей, которым социальная поддержка со стороны государства очень важна. В соответствии с поправками, если доход семьи вырос за период получения пособия, не более, чем на 10% величины прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания, при следующем обращении она будет вправе продлить выплату ещё на год.
Напомним, что поправки о сохранении права на единое пособие для многодетных семей с небольшим превышением по доходам подготовлены в соответствии с поручением Президента по итогам прямой линии в конце прошлого года.
На данный момент Отделение СФР по ХМАО - Югре выплачивает единое пособие на 53 589 детей и 1 523 беременным женщинам.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
Вся актуальная информация Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре в Макс
Отделение СФР по ХМАО-Югре