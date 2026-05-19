Сотрудники Росгвардии встретили поезд-музей «Эшелон Победы» в Сургуте
В Сургуте на перрон железнодорожного вокзала прибыл ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Масштабный проект был запущен Свердловской железной дорогой к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Вместе с горожанами эшелон встретили сотрудники Росгвардии, ветераны и подшефные организации войск правопорядка.
Для собравшихся была организована театрализованная постановка, воссоздавшая атмосферу мая 1945 года, когда воинов-победителей встречали на всех вокзалах Советского Союза.
Во время стоянки желающие могли зайти внутрь состава, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов и сделать памятные фото в тематических выставочных залах.
Перед прибытием ретро-поезда на станцию специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО — Югре совместно с кинологами проверили привокзальную площадь на наличие взрывоопасных предметов. На перроне были выставлены посты охраны правопорядка из числа сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
«Эшелон Победы» начал свой путь 1 мая в Перми, и уже побывал в Югорске, Советском и Пыть-Яхе. Завтра состав сделает остановку в Нижневартовске, а 20 мая в Когалыме. 22 мая конечной точкой его маршрута станет станция Пурпе в Губкинском.
Пресс-служба Уральского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации