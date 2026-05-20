«Мастер года - 2026»
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Центр народных художественных промыслов и ремёсел» информирует о начале заявочной кампании для участия в окружном ежегодном конкурсе мастеров народных художественных промыслов и ремёсел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мастер года - 2026».
Конкурс проводится в рамках календарного плана мероприятий, включенного в государственное задание на оказание государственных услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр народных художественных промыслов и ремёсел» на 2026 год и проводится в рамках Форума мастеров народных художественных промыслов и ремесел ХМАО-Югры.
Конкурс направлен на популяризацию изделий народных художественных промыслов, выявление и поддержку талантливых мастеров народных художественных промыслов, осуществляющих свою деятельность на территории Югры, сохранение технологий изготовления предметов народных художественных промыслов, как важной части материальной и духовной культуры коренных народов региона.
Прием заявок на участие в конкурсе: с 8 мая по 1 июня 2026г.
Предоставление конкурсных работ для очной оценки жюри: до 10 июня 2026г. (г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, дом 119, БУ «Центр ремесел»)
Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии вручения наград, которая состоится 21 июня 2026 года.
Место проведения: Ханты-Мансийск, ул. Рознина, дом 119.
На конкурс принимаются изделия народных художественных промыслов и ремесел, изготовленные мастерами, соблюдающими традиционные технологии, характерные для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Для дополнительной номинации «Этнический сувенир» принимаются современные творческие работы, отражающие и не искажающие культурные особенности региона, изготовленные мастерами декоративно-прикладного творчества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Номинации конкурса:
1. «Художественная обработка дерева» (нож с деревянной рукояткой в ножнах);
2. «Художественная обработка ровдуги» (традиционная обувь);
3. «Художественная обработка меха» (традиционная кукла из меха оленя);
4. «Женские головные украшения» (традиционные ложные косы);
5. «Аппликация сукно по сукну» (традиционный халат из сукна);
6. «Изделие из бисера» (шейное украшение «Тўр ӆопәс»);
7. «Декоративные элементы традиционной одежды» (съёмный воротник из сукна);
8. «Художественное ручное вязание» (традиционные чулки из шерстяных нитей);
9. «Аксессуар традиционной женской одежды» (пояс из сукна и бисера).
10. «Этнический сувенир».
Заявки на участие принимаются:
-по форме: https://forms.yandex.ru/u/69897928eb6146cfef4ee699/
-или на электронную почту: master_goda_yugra@ro.ru
Положение о конкурсе доступно для ознакомления и скачивания по ссылке: https://clc.li/UqdhT