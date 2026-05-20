Стартовал сбор средств на книгу «Сказочная Югра»
В России продолжается уникальная книжная серия, посвящённая фольклору коренных малочисленных народов. Девятый сборник - «Сказочная Югра» - уже открыт для предзаказа на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
Каждый желающий может внести свой вклад в издание и выбрать вариант поддержки: книгу в твёрдом переплёте, издание с открыткой, с наклейками или другие подарки от создателей.
Главная особенность «Сказочной Югры» - аудиозаписи настоящих сказок на языках народов Югры. С помощью QR-кодов на страницах читатели смогут услышать, как звучат языки ханты, манси, коми-зырян и лесных ненцев. Это не просто книга, а живое путешествие в культуру.
Идея проекта принадлежит Александре Агафоновой, шеф-редактору московского издательства PressPass. Ранее благодаря ей уже увидели свет «Сказочная Камчатка», «Сказочная Чукотка», «Сказочный Ямал» и «Сказочный Сахалин».
Как собирали сказки: экспедиция по Югре
Чтобы найти редкие, необычные сюжеты, Александра вместе с проводником Марией Крюковой, выросшей в культуре ханты, отправилась в самые отдалённые уголки округа.
«Мы ехали туда, где до сих пор чтут традиции, говорят на родных языках, где сохранились стойбища, - рассказывает Александра. - Где здороваются с рекой, задабривают духов воды, никогда не называют медведя по имени и помнят древние обряды медвежьих игрищ.
Маршрут экспедиции выглядел сложно: из Москвы мы вылетели до Сургута, затем на турбовинтовом самолёте до города Белоярского. Там на автобусе до села Казым, далее по речке Амня на лодке до настоящего стойбища Тарлиных с большим стадом оленей, там живут ханты, сохранившие традиционный уклад жизни. Еще посетили посёлок Октябрьское, а оттуда по Оби на «Метеоре» доехали до поселка Берёзово. Далее пересели на вертолёт Ми-8 до села Саранпауль. Там на деревянной лодке переплыли речку Ляпин и оказались в деревне Щекурье у Приполярного Урала. В Щекурье проживают манси, ненцы и коми-зыряне, со многими нам удалось пообщаться.
Затем вернулись также в Ханты-Мансийск, на прокатной машине съездили в Нягань; затем автобусом до национального села Тром-Аган, где прошёл юбилейный «Чумовой фестиваль».
Материала набралось невероятно много. Сказки, легенды, предания, былички и были распирали блокнот и диктофон, - делится Александра Агафонова. -Самые интересные и необычные из них вошли в «Сказочную Югру»».
Присоединиться к проекту и поддержать выпуск книги можно уже сейчас на Planeta.ru.
Галина Кондина