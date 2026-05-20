«Сказочная галерея»: Государственный художественный музей приглашает на большой семейный праздник
31 мая в 14:00 Государственный художественный музей (ул. Мира, 2А) распахнет свои двери для всех, кто любит сказки, творчество и веселье. В этот день состоится грандиозный детский праздник под названием «Сказочная галерея», который обещает стать незабываемым событием для юных жителей и гостей города.
Сотрудники музея подготовили к Году молодой семьи в Югре и Международному дню защиты детей интересные интерактивные площадки, направленные на популяризацию отечественной культуры, сказочного фольклора и развитие творческого потенциала подрастающего поколения. Программа «Сказочной галереи» рассчитана на семейную аудиторию всех возрастов и включает в себя несколько тематических зон.
На музейной площади гостей будет ждать несколько интерактивных локаций. Площадка Природнадзор Югры «На службе у природы» будет посвящена экологии региона. Здесь главными героями станут ростовые куклы – обитатели югорской тайги, с которыми можно будет пообниматься и сфотографироваться на память. Для посетителей подготовлены увлекательные квесты по поиску следов лесных зверей, викторины на знание флоры и фауны родного края, подвижные игры и творческие мастер-классы по созданию поделок из природных материалов.
Изучить устройство настоящего патрульного автомобиля, примерить на себя роль полицейского и опробовать в действии спецсигналы можно будет на площадке ГАИ «Операция «Мигалка». Здесь же инспектор по пропаганде дорожного движения проведёт для юных исследователей серию игровых мастер-классов по правилам безопасного поведения на дорогах города.
А всех заглянувших в «Байкерский уголок» ждёт эффектная выставка современной мототехники. Посетители смогут пообщаться с представителями байкерского сообщества города, провести атмосферные фотосессии и на мгновение почувствовать себя частью дружной байкерской семьи.
Точкой притяжения молодёжи в здании музея станет косплей-фестиваль «ГИК: Герои сказок и книг». Это масштабное событие, популяризирующее отечественную книжную и сказочную культуру через искусство перевоплощения, продемонстрирует итоги конкурсов рисунков и костюмов, проходивших в онлайн-сообществе проекта. Посетители увидят эпичное гостевое дефиле, где участники продемонстрируют уникальные костюмы в номинациях «Косплей» и «Стилизация». Победители получат награды от экспертного совета.
На протяжении всего праздника в залах музея будет работать обширная игровая программа. Гостей ждут кроссворд по МЕМам, детективный квест «Найди мультгероя», сюжетно-ролевая настольная игра «Сказочное приключение», квизы «Союзмультфильм» и «Герои сказок и книг», а также игровая ретро-площадка «СССР». Свои интерактивные локации представят клуб настольных игр «Чердак» и Югорский кинопрокат. Ярким творческим аккордом праздника станет зажигательное выступление группы «Mash Market».
Вход на все площадки «Сказочной галереи» свободный.
Справки по телефону: +7 (3467) 33-08-68.