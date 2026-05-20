Работающим родителям вернут 7% НДФЛ с 1 июня
С 1 июня 2026 года семьи Тюменской области с двумя и более детьми смогут получить новую ежегодную выплату. Она положена официально трудоустроенным родителям, чей доход не превышает 26 599,5 рубля на человека в месяц. Об этом сообщает tumentoday.ru.
Управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков разъяснил механизм новой меры поддержки. Государство будет возвращать родителям часть налога на доходы физлиц. Речь идет о разнице между стандартной ставкой 13% и льготной ставкой 6%. Эту разницу в 7% получит каждый работающий отец или мать при соблюдении всех условий.
Выплата предназначена для граждан РФ, постоянно живущих в стране. Заявитель должен быть налоговым резидентом. В 2025 году с его заработка, предпринимательского дохода или гонораров должен быть уплачен НДФЛ. Ключевое требование — среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум в регионе. Для жителей Тюменской области в 2026 году этот порог составляет 26 599,5 рубля на человека ежемесячно. Также у родителя не может быть долгов по алиментам, лишения или ограничения прав на детей.
Военнослужащие и сотрудники силовых структур тоже вправе претендовать на поддержку. Исключение сделали для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые не платят НДФЛ. Если у такого бизнесмена нет иного дохода от трудовой деятельности с уплатой налога, выплата ему не положена.
Левенков пояснил журналистам издания: «Даже если семья соответствует требованиям по доходам, она может не получить выплату из-за превышения допустимого уровня имущества. При назначении проводится комплексная оценка аналогично той, что применяется при расчете единого пособия. Учитываются количество и площадь квартир, домов, число машин и другие виды имущества».
Размер выплаты считают так. Берут весь официальный доход человека за 2025 год. Вычисляют 13% от этой суммы (налог, который уплатил работодатель). Потом вычисляют 6% от того же дохода. Разницу между двумя цифрами отдадут родителю.
Например, женщина заработала 600 000 рублей за 2025 год. Работодатель удержал 78 000 рублей налога. Шесть процентов от 600 000 рублей — это 36 000 рублей. Вычитаем из 78 000 рублей 36 000 рублей. Итоговая выплата составит 42 000 рублей.
Заявления принимают с 1 июня до 1 октября 2026 года. Подать можно через портал «Госуслуги», в любом МФЦ или в клиентской службе регионального Отделения СФР. Выплату предоставляют раз в год.
Семейные ситуации бывают разными. Если родители в разводе, неважно, с кем живут дети. Главное — чтобы заявитель подходил под все критерии. Мама в декрете может не работать, тогда заявление подает работающий папа. Если женщина выходила на работу хотя бы на несколько месяцев в 2025 году и платила налог, у нее тоже есть право на выплату. Работающий пенсионер при уплате НДФЛ тоже может рассчитывать на поддержку. При совместительстве или смене работы учитывают все доходы за 2025 год от всех нанимателей. Если мать и дети — россияне, а отец — иностранец, женщина вправе оформить выплату при соблюдении остальных условий.