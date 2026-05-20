Новая югорская плавполиклиника отправилась в первый рейс
Медицинский теплоход «Святитель Лука» отправился из Ханты-Мансийска в первую навигацию по удаленным населенным пунктам Югры.
Уникальное судно в плавание проводили губернатор Югры Руслан Кухарук, заместитель губернатора Всеволод Кольцов, заместитель директора Депздрава Югры Максим Малхасьян, председатель комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа, главный врач Югорского центра профессиональной патологии Николай Ташланов и представители духовенства.
«В свою первую навигацию из Ханты‑Мансийска сегодня отправился медицинский теплоход «Святитель Лука» — единственное в России специализированное судно, созданное как полноценный мобильный медицинский комплекс. Вместе с ним в рейс вышла уже знакомая жителям плавполиклиника «Николай Пирогов». Югра — регион с обширной территорией, и запуск в навигацию сразу двух теплоходов — важный шаг в реализации нашей главной задачи: сделать качественную медицинскую помощь доступной для каждого жителя», — написал в своих соцсетях губернатор Югры.
«Святитель Лука» посетит 49 населенных пунктов в Октябрьском, Белоярском, Березовском, Ханты‑Мансийском и Сургутском районах. На борту судна — 25 медицинских кабинетов, современная лаборатория, цифровой рентген‑комплекс, флюорограф, маммограф и система искусственного интеллекта «Третье мнение» для анализа исследований. Помимо медицинского оснащения, на теплоходе созданы все условия для комфортного пребывания и работы медиков: комфортабельные каюты с душем и санузлом, зона для занятий спортом и кают‑компания с возможностью проведения видеоконференций, в том числе для дистанционных консилиумов с ведущими специалистами региона и страны.
В свою очередь «Николай Пирогов» охватит 45 населенных пунктов в Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском и Ханты‑Мансийском районах.
Отметим, что теплоход отработал уже 32 навигации. Он будет оказывать медицинские услуги еще два сезона, а затем ему предстоит масштабное комплексное обновление.
Всего в эту навигацию планируется охватить лечебно‑диагностической помощью порядка 36 тысяч жителей 94 труднодоступных населенных пунктов — это почти двукратное увеличение по сравнению с предыдущими годами.
«Мы не просто расширяем географию медицинской помощи, мы меняем качество жизни югорчан, делая передовые медицинские услуги ближе к дому. Уверен, что работа плавполиклиник станет надежной опорой для здоровья жителей отдаленных территорий Югры», — отметил Руслан Кухарук, поздравляя команду теплохода с первой навигацией.