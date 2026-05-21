- Русский
- Хантыйский
- Мансийский
Хантыйскими тропами – к истокам культуры юганских ханты
С 19 по 22 мая в городе Ханты-Мансийске проходит проект «Большое путешествие. Музеи-юбиляры в столице Югры». В этом году эстафету принял краеведческий музей МАУК «МКЦ «Феникс» города Пыть-Ях, представив жителям и гостям окружной столицы интерактивную выставку «Хантыйскими тропами. Йавэн йах».
Экспозиция разместилась на территории этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» и стала настоящим путешествием в мир юганских ханты. Посетители смогли познакомиться с традициями, бытом, ремёслами и семейными ценностями коренного народа Югры.
На выставке представлены подлинные предметы культуры: охотничьи луки, стрелы и колчаны, деревянная и берестяная утварь, национальная одежда, детские игрушки и люльки. Особое внимание гостей привлекли тематические зоны, посвящённые охоте, воспитанию детей и женским ремёслам. Заместитель директора по музейной деятельности краеведческого музея города Пыть-Яха Зоя Лазаревна Жавко рассказала, что сотрудники музея привезли в Ханты-Мансийск уникальные экспонаты, раскрывающие особенности жизни юганских ханты. Среди них – традиционный полог с детской люлькой, предметы ухода за ребёнком, охотничье снаряжение и старинные игрушки.
По словам Зои Лазаревны, у юганских ханты особое отношение к детям и семейным реликвиям. Например, люльки передавались из поколения в поколение и считались хранителями счастливой судьбы ребёнка. Даже сегодня многие семьи не готовы расставаться с такими вещами, предпочитая хранить их дома как святыню.
Большой интерес вызвали мастер-классы, где посетителям показали изготовление традиционного детского браслета из бисера, обработку чапа – особой древесной стружки для детской люльки, а также старинные игры хантыйских детей. Гости смогли не только увидеть экспонаты, но и прикоснуться к ним, почувствовать живую связь времён.
Директор этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Елена Федотова отметила, что выставка стала важной площадкой для обмена опытом между музейными специалистами округа. Даже этнографы открыли для себя новые особенности культуры юганских ханты, отличающие её от традиций северных групп народа.
Проект «Большое путешествие» объединяет музеи Югры и помогает жителям округа ближе познакомиться с богатым этнокультурным наследием региона. Для краеведческого музея Пыть-Яха участие в проекте имеет особое значение: в 2026 году учреждение отметит своё 25-летие.
Выставка «Хантыйскими тропами. Йавэн йах» ещё раз показала, насколько важно сохранять локальные традиции коренных народов Севера и передавать их новым поколениям. Через предметы быта, рассказы, игры и мастер-классы посетители смогли почувствовать тепло культуры юганских ханты и прикоснуться к живой истории Югры.
Пётр Молданов