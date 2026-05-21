С 1 июня 2026 года родители Югры с невысокими доходами смогут оформить ежегодную выплату для работающих родителей двух и более детей от регионального Отделения СФР
С июня 2026 года начнёт действовать новая мера поддержки – ежегодная выплата для работающих родителей двух и более детей. Право на неё имеют оба работающих родителя (усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребёнок обучается очно.
Суть данной выплаты проста: каждый из родителей получает обратно часть своего подоходного налога, например — 7%, если подоходный налог заявителя 13%. Денежные средства можно использовать на нужды семьи. Оформить выплату один раз в год смогут оба работающих родителя.
Выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в стране, при соблюдении следующих условий: заявитель и дети являются гражданами РФ, родитель официально трудоустроен, уплачивает налог на доходы (НДФЛ) и не имеет задолженности по алиментам.
Для определения права на выплату будут проверяться доходы и имущество семьи. Так, ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, установленную на год, предшествующий году обращения за выплатой. В Югре доход не должен будет превышать 31 878 рубля при подаче заявления в 2026 году.
Заявление на выплату можно будет подавать ежегодно с 1 июня и до 1 октября через портал госуслуг, МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР по ХМАО-Югре. Все необходимые для назначения выплаты сведения специалисты Отделения СФР получат от других ведомств. Лишь в исключительных жизненных ситуациях родителям потребуется предоставить недостающие документы.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО-Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
