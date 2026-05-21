Югорский рыбоводный завод вошел в нацпроект по производительности труда
Предприятие из Ханты-Мансийска, которое занимается разведением осетровых и сиговых, подключилось к федеральной программе. Помогать рыбоводам будут эксперты регионального центра компетенций.
Югорский рыбоводный завод работает с 2011 года. Главная задача предприятия — восстанавливать водные биоресурсы в бассейне Оби и Иртыша. Специалисты разгоняют рост мальков, чтобы те начинали давать потомство намного раньше своих диких сородичей.
За последние 4,5 года хозяйство серьезно прибавило в весе. Если раньше половозрелых осетров и сигов насчитывалось 7 тонн, то сейчас — больше 70 тонн. Такой рост предприятие называет рекордным.
В ассортименте завода — радужная форель, стерлядь, а также осетровая и стерляжья икра. Часть продукции идет на продажу под местным брендом «Сделано в Югре!» Оставшийся посадочный материал выпускают обратно в реки, чтобы поддерживать популяцию.
С 2021 года сюда пускают туристов. Гости могут заглянуть в цеха, посмотреть, как растет дорогая рыба, и сразу попробовать готовый продукт.
Гендиректор предприятия Николай Воронцов поделился дальнейшими планами. Сейчас на заводе работают 5 цехов, из них 4 используются по прямому назначению. Один стоит пустым — его восстановление позволит нарастить объемы выпуска. Кроме того, компания начала осваивать Арктическую зону: в Березовском районе уже строят новую площадку.
